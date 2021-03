Jednapadesátiletý předseda zastupitelského klubu hnutí ANO v rozhovoru pro Hradecký deník hovoří o fungování současné menšinové koalice ANO s ODS, o polarizaci zastupitelů i celé společnosti nebo o tom, jakou roli v jeho rozhodování hrálo to, že ve funkci může být jen několik týdnů. ODS totiž sice stále spolupracuje s ANO v menšinové koalici, zároveň ale jedná s opozicí o koalici nové, ve které se s hnutím ANO nepočítá.

Jaké jsou hlavní priority Marka ve funkci náměstka? Jaký má názor na možné zavedení městského parkovacího systému? A je podle něj reálné v dnešní době prosadit jízdné pro studenty a seniory v MHD zdarma, jak jeho hnutí slibovalo před volbami? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru nového náměstka pro Hradecký deník.

Jak zpětně hodnotíte vystupování a fungování koalice za ty více než dva roky od komunálních voleb?

Koalici se určitě spousta věcí podařila. V Hradci bylo hodně projektů, které bylo potřeba po našem nástupu napravovat. Samozřejmě se v koalici ne vždy shodneme. Je potřeba hledat kompromisy a někteří lidé jsou schopni je nacházet lépe a někteří hůře. Z toho pak vznikají některé rozbroje. Úkolem politiků ale vždycky je najít nějaké řešení ve prospěch toho města. Myslím, že se nám to vesměs daří.

Váš koaliční partner z ODS už několik týdnů jedná s opozicí o nové koalici bez účasti hnutí ANO. Co na to říkáte?

Celkově je ta věc samozřejmě velmi nepříjemná a nemyslím si, že by to přispívalo k dobrému jménu města. Z většinové koalice se stala koalice menšinová a musí samozřejmě pro zásadní kroky a personální otázky hledat podporu v zastupitelstvu. U běžných kroků věřím, že koalici všichni zastupitelé, kterým záleží na Hradci, podpoří. Jsem pragmatikem a zajímá mě spíš řešení problematiky města než řešení politických otázek. Vnímám to ale bohužel tak, že v poslední dobou se vedla diskuze spíš směrem, kdo bude primátorem nebo kdo bude radním a chyběla mi tam diskuze o tom, které projekty budou pokračovat a které nikoliv. To je pro mě daleko důležitější.

Jak moc ovlivnilo vaše rozhodování, zda usednout do funkce náměstka pro majetek, vědomí, že už příští zastupitelstvo může být všechno jinak a ve funkci náměstka může sedět někdo úplně jiný?

Ta gesce je poměrně náročná, staráme se tady například o městské organizace, které mají stovky zaměstnanců. Není možné, aby to dlouhodobě dělal pan primátor při své běžné agendě. Takže jsme byli postaveni před otázku, zda najdeme člověka, který je schopen opustit své stávající zaměstnání s rizikem, že tam nejde na celé období, ale že to také může být třeba jen na týden. V hnutí ANO jsme našli na funkce náměstků dva kandidáty, kteří jsou schopní to splnit. Jeden jsem byl já pro oblast majetku a druhým Andrea Turková pro oblast sociálních věcí a školství. Já jsem do funkce náměstka pro majetek prošel a začal jsem pracovat úplně stejně jako kdybych tady měl být čtyři roky. Tím, že mi i médii byla předurčována velmi krátká doba působení, jsem spíš možná začal pracovat ještě intenzivněji, abych si za měsíc neřekl, že jsem tady své působení pročekal, ale naopak jsem aspoň něco vyřešil.

Předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Pavel Marek.Zdroj: Deník/Michal FantaVěříte tomu, že budete v nové funkci i po příštím zastupitelstvu a je vůbec reálné dovládnout ten rok a půl v menšinové koalici?

To je velmi složitá otázka. Záleží na stabilitě ODS. Je to věc politiky. Někteří opoziční zastupitelé vnímají moje kroky pozitivně, ale to ještě neznamená, že nebudou třeba hlasovat pro mé odvolání. Myslím, že i ta druhá plánovaná koalice je postavená na trošku vratkých základech. Nedochází k dohodě ani v personáliích. Někteří lidé mají mezi sebou velké spory. Za mě je ta chystaná koalice ještě horším řešením pro město. Opoziční politici si to samozřejmě uvědomují a tak možná i proto zatím nedochází k dohodám. I když ta menšinová koalice také není tím úplně ideálním řešením, je ten současný stav pro město zatím tou nejlepší variantou. S ODS panuje shoda na projektech.

I když je shoda s ODS, vždycky pak musíte v zastupitelstvu získat ještě minimálně další tři hlasy. Jak vlastně vnímáte to, že všechny opoziční strany možná s výjimkou KSČM odmítají s hnutím ANO spolupracovat?

Určitě se tady projevuje celostátní politika. Bohužel více než to regionální smýšlení, kde se jedná o ty chodníky, dopravu ve městě, kriminalitu a další věci, které běžně města řeší. Komunální politici by podle mě měli hlavně řešit problémy té lokality nehledě na to, z jaké jsou strany. Mě jako náměstka a komunálního politika skutečně moc nezajímá, která strana s návrhem přijde, ale zda je to pro to město přínosné a výhodné. V současnosti se ale ten zdravý pragmatický rozum z komunální politiky vytrácí. A není to jen problém Hradce Králové, byť u nás je to zrovna velmi výrazné. Každopádně si myslím, že to není dobře.

Co po 6 letech v zastupitelstvu říkáte na to, jakým způsobem probíhají posledních několik měsíců jednání zastupitelů? Přemýšlíte jako zastupitelé o tom, co si asi říká veřejnost, která to poslouchá? Vzájemné urážky, odchody ze sálu, vulgarity pana primátora…

Je to opravdu složité. Do zastupitelstva jsem přicházel s představou, že se tam lidem skutečně jedná o to, aby se Hradec posouval pozitivním směrem. Někteří zastupitelé mě z toho trochu vyvedli. Vidím, že je tam spíš vlna toho, že se snaží zviditelnit i na úkor jiných politiků, třeba i pomocí nepravdivých informací nebo šířením nějakých účelových dezinformací. Určitě to pro naše město není dobře. Mně se to osobně nelíbí, ale bohužel takový vývoj vidím v celé společnosti. Společnost se začíná polarizovat a je opravdu těžkou otázkou, jak z toho ven. Osobně bych k tomu opravdu nerad přidával i své. Mohl bych taky útočit na své kolegy zastupitele, ale já pořád věřím v to, že se většina zastupitelů tohle dělat nechce a nebude.

Nemáte zpětně pocit, že některé ty přestřelky na veřejnosti zejména s panem Hanouskem byly z obou stran už trochu přes čáru? Zejména myslím přestřelky s panem Langerem nebo paní Pourovou.

Víte asi, že my jsme k tomu vydali nějaké prohlášení. Já jsem pana Hanouska zažil zhruba dva roky v radě města a musím říct, že já s tím jeho stylem vedení politiky skutečně vůbec nejsem ztotožněn. Myslím si, že jeho snahou mnohdy je vyvolávat cílené spory kvůli tomu, aby se na tom zviditelnil. Já nejsem přítelem těchto řešení. Pan Hanousek je možná šikovný něco prosadit, ale kolikrát je to nepříliš seriózními praktikami a na úkor ostatních. Já osobně tohoto politika vnímám spíše negativně.

Zástupci hnutí ANO na posledním zastupitelstvu opakovaně naznačovali, že pan Hanousek stojí za štvavou kampaní na Jiřího Langera a anonymními dopisy zastupitelům. Máte k tomu nějaké důkazy nebo aspoň indicie?

Já se těmito věci nerad zabývám, protože si myslím, že to skutečně nikam nevede. To, co se stalo ohledně odvolání pana Langera, už se stalo. Je hezké to začít vyšetřovat, ale ve své podstatě to veřejnost zas až tak nezajímá. Tu opravdu zajímají spíš ty opravené silnice. Ale konkrétně za mě můžu říct příhodu, kdy jsem byl z nejmenovaného serveru vyzván, abych doložil svá slova z jednání zastupitelstva. V tomto soukromém mailu od pana redaktora byl v kopii právě pan Hanousek. Takže u mě to vzbuzuje celou řadu otázek, na které bych rád znal odpověď.

Po senátních volbách hovořil o nutnosti přehodnotit koalici i váš zastupitel a kandidát do Senátu Jiří Mašek. Jak ovlivnilo vztahy v koalici to, že vaši koaliční partneři ho tenkrát ve volbách nepodpořili?

Nevnímal bych to úplně negativně. Není problém podporovat kohokoliv, je to osobní právo každého člověka, jednalo se opravdu o jiné volby. Některé kroky, které se v té době děly, mi ale od koaličních partnerů přišly nestandardní. Nečekal bych je. Myslím, že obecně některé výroky od různých zastupitelů, byly v rámci emocí velmi vyhrocené a někdy mi přišly i za hranou slušnosti. K člověku jako je Jiří Mašek, který se celý život věnuje záchranářským věcem a má u mě velký kredit, to nebylo úplně fér. Chápu, že člověk, který věnoval desítky let záchraně lidských životů, že když pak slyšel některá vyjádření, že ho to prostě velmi mrzelo.

Jak se v nové funkci cítíte a co považujete za hlavní priority v gesci správy majetku a městských organizací?

Cítím se velmi příjemně. Samozřejmě jsem nastupoval s obavami, protože jsem úplně neznal rozsah té gesce. Příjemně mě překvapili úředníci na odboru majetku a ředitelé městských společností svou profesionalitou a znalostmi. Probrali jsme to, které body aktuálně vnímají jako nejkritičtější. Ta gesce totiž byla několik týdnů bez náměstka a problémy se nahromadily. Po 14 dnech už jsem se celkem rozkoukal a začínáme se věnovat systematickým věcem jako jsou opravy bytů, výkupy pozemků a podobně. Nechali jsme zřídit komisi pro majetek, která bude sloužit odboru majetku i mně jako náměstkovi k tomu, aby pomohla posoudit taková ty nejdůležitější strategická rozhodnutí. Je to samozřejmě poradní orgán, ale mohou z něj vypadnout určitě zajímavé myšlenky a budeme mít díky tomu zpětnou vazbu od všech zastupitelských klubů.

Vaše předchůdkyně vzbudila velké debaty svým návrhem na vybudování systému rezidenčního parkování po celém městě. Budete na to chtít navázat?

Na pracovní skupině jsme se tomu tématu už docela významně věnovali. Řešili jsme parkování v jednotlivých lokalitách a žádosti místních občanů a komisí místní samosprávy na řešení dopravních problémů. Šlo třeba o úpravy dopravních značení. Odbor hlavního architekta a dopravní skupina mají připravená nějaká řešení na pilotní projekty, které bychom chtěli oprášit. To znamená, že už jsou vytipovány nějaké lokality, kde by stálo za to zvážit zavedení městského parkovacího systému a místní obyvatelé by to tam dokonce vítali. Například kvůli tomu, že se tam vyskytuje velké množství dlouhodobě stojících aut. To rozhodnutí bude velmi složité, nicméně shodili jsme se na tom, že by to měl být městský parkovací systém a měla by ho provozovat nějaká městská společnost. Je zcela běžné, že to provozují dopravní podniky. Část výnosů by pak šla do snížení schodku dopravního podniku a část by byla věnována na další rozvoj toho parkovacího systému. Podle mého názoru udělalo město velkou chybu, že svěřilo parkovací systém soukromé společnosti a je mi jasné, že už to teď budeme těžko napravovat. Je ale důležité, aby se ten systém soukromé společnosti už nerozšiřoval a přecházelo se na standardní městský systém.

Prozradíte, kterých lokalit by se to mělo v první vlně týkat?

To vám teď ještě neřeknu. Jedná se ale řádově o území dvou až tří bloků, kde místní občané vnímají tu situaci s parkováním jako nejkritičtější a dokonce jsou tam i vyjádření, že by ten parkovací systém skutečně přivítali. Já věřím, že pokud se v té lokalitě ukáže, že to je celospolečensky přijatelné řešení a opravdu to pomáhá zlepšit dopravní situaci ohledně parkování, tak by to mohlo být pozitivním signálem pro obyvatele po celém Hradci Králové. Podobně se dělaly pilotní projekty třeba u zeleně. Chceme s tím začít, prodiskutovat to s veřejností a v nějaké lokalitě ukázat, že to je skutečně přínosné. Po nějaké době bychom vyhodnotili, jak to fungovalo a skutečně bychom zvážili nasazení v ostatních oblastech ve městě.

Kdy by se ten pilotní projekt měl spustit?

Věřím, že koncem roku by se ta věc už mohla dostávat do stádia diskuzí v zastupitelstvu. Skutečně jsme se dohodli na tom, že to oprášíme, ale nerad bych říkal něco bližšího.

V jaké fázi je směna bývalé nemocniční ubytovny za parkoviště u fakultní nemocnice a další přilehlé pozemky?

V současné chvíli čekáme na rozhodnutí ministerstva, které v tom má stěžejní slovo. Věnují se tomu i naši poslanci. Za mě je to velmi citlivá věc. Doufejme, že se to městu opravdu podaří dotáhnout, protože ta lokalita by si určitě nezasloužila, aby ta ubytovna skončila v rukou někoho jiného a vznikla tam třeba nějaká problematická ubytovna. Město byty určitě potřebuje. Myslím, že to není špatná směna. Všechny subjekty se domluvily na tom, že to podporují, takže je jenom otázka času, kdy se to dořeší. Rádi bychom, aby se to posouvalo rychleji, ale někdy to prostě nejde.

Máte představu, co by tam mělo vzniknout?

Pro nás je důležité nejdříve ten objekt získat. Zda v tom vzniknou startovací byty, normální byty nebo třeba sociální byty, bude pak třeba i otázka pro tu novou komisi pro majetek.

Město Hradec Králové nedávno vyhrálo soud s majitelem dnes už demontované cyklověže u hradeckého nádraží. Jenže vítězem rozhodně nejsou hradečtí cyklsité, kterým tam tam věž chybí. Jak se k cyklověžím chcete ve své funkci stavět?

Systém úložných systémů pro kola město rozhodně potřebuje. Existuje určitá koncepce s vytipováním míst, kde by měly vzniknout. Souhlasím s tím, že nejfrekventovanější místo je právě lokalita u hlavního nádraží. Intenzivně jednáme se Správou železnic jakožto majitelem toho nádraží. Předběžně jsme dohodnutí na tom, že by byla možnost umístit k nim cyklověž a dokonce by to ani neplatilo město Hradec Králové. Bylo by to součástí revitalizace celého toho prostoru nádraží, která se chystá. Na starosti to má pan náměstek Bláha. Myslím, že ta jednání se vyvíjejí velmi pozitivně. Našlo se místo, kde by se to dalo zrealizovat, takže za mě je jenom otázka času, kdy to dopadne. Já budu jedině rád, když tam bude možná i větší zařízení než bylo před hotelem Černigov. Jsem zároveň přesvědčený, že je potřeba pokračovat v cyklověžích i v jiných lokalitách. Samozřejmě s ohledem na aspoň nějakou ekonomickou zajímavost. To znamená, aby tam byl nějaký předpoklad vytíženosti.

Padaly návrhy na lokality u fakultní nemocnice nebo u zimního stadionu. Jsou to místa, která mají podle vás smysl?

Určitě na těchto místech může být ten předpoklad vytíženosti zajímavý. Město každopádně musí ty cyklověže pořizovat za co nejlepších podmínek. Musí mít vytipované lokality, musí mít nějakou koncepci, musí mít případně nějaký dotační titul, protože za plnou cenu jsou ty cyklověže nerentabilní.

Jediná funkční cyklověž ve městě je teď u OC Futurum. I tam ale existoval nějaký problém. Hrozí tam podobný scénář jako u té druhé cyklověže?

Samozřejmě to hrozí vždycky. Jedná se mezi subjekty. Ta věž je nějakým způsobem vytížená. Je tam tuším asi třiceti procentní vytíženost. To znamená, že není moc využívaná. Já jako ekonom hodně koukám na tu ekonomickou stránku. Ta věž částečně vydělává i reklamou. Co mě trochu přesvědčuje o tom, že by ta věž mohla být pro město zajímavá, je, že podle našich informací OC Futurum možná trochu změní charakter té budovy a dole by ta parkovací místa pro kola mohla zmizet. To by mohlo výrazně ovlivnit ekonomiku té věže. Samozřejmě, že se teď jedná o ceně. Řešíme nějaké varianty odkupu. Protože se jedná o velkou částku, tak nemůžeme předjímat rozhodnutí zastupitelstva. Úkolem vedení města je najít nějakou cestu, vyhodnotit ekonomické parametry a zjistit, jestli to jde, ale konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Ale věřím, že by tato cyklověž mohla zůstat.

Předpokládáte tedy, že to dojde do fáze, kdy vedení města předloží zastupitelstvu nějaký návrh na odkoupení té věže?

V současnosti to ještě není úplně projednané téma, ale myslím si, že by určitě v této věci mělo rozhodovat zastupitelstvo.

Spadá pod vás i dopravní podnik. Před volbami jste jako hnutí ANO chtěli prosadit MHD zdarma pro studenty a seniory. Stejný návrh měla v roce 2014 v programu i ODS. Bude vaše menšinová koalice chtít tento bod prosadit?

V současnosti probíhá vyhodnocování ceníku, který bude vstupovat v platnost v červnu tohoto roku. Máme nějaké návrhy od dopravního podniku. Ten navrhuje své řešení z jejich pohledu. Vyhodnocujeme dopady jednotlivých tarifních kategorií. Například tedy řešíme, jaký dopad by mělo, pokud bychom třeba dali seniorům jízdné zdarma. Město samozřejmě stárne a počet seniorů narůstá. Takže ty dopady jsou opravdu velké. S ohledem na napnutý rozpočet města v covidové době, kdy je potřeba sanovat i ostatní organizace, je potřeba pečlivě zvážit, zda je vhodná doba k tomu, nějaký takový krok udělat. Je to opravdu velmi složité téma. Pokud by na tom město bylo finančně velmi dobře a uneslo nějaké takové kroky, tak se tomu rozhodně bránit nebudu.

Takže vzhledem o okolnostem to není aktuálně úplně téma?

Teď si myslím, že to opravdu není na pořadu dne. Určitě to budeme zvažovat a myslím si, že by bylo dobré aspoň některé skupině nezdražit nebo mírně zlevnit. Budeme o tom ještě diskutovat na radě města.

Jak to vypadá s Benešovkou, kde se už několik měsíců čeká na poslední nutný podpis k tomu, aby město získalo územní rozhodnutí?

Nerad bych byl příliš optimistický, ale mohu říci, že pan Moupic si byl nový objekt prohlédnout, došlo tam k posledním úpravám, které vyžadoval a při té příležitosti si odnesl dokumenty k podpisu. Je tak možné, že v nejbližších dnech oznámíme, že se to povedlo.

Pokud k podpisu dojde, co bude dál?

Odstraníme tím poslední překážku k získání územního rozhodnutí a pak už se začne konečně připravovat celková revitalizace. Začnou se uvolňovat finanční prostředky. Je to asi největší investice v historii města, pro vedení města je to priorita číslo jedna.

Nelitujete zpětně té kampaně z roku 2018, kdy hnutí ANO mělo na billboardech, že garantuje opravu Benešovy třídy? Vzhledem k těm termínům je zřejmé, že se v tomto volebním období ani nestihne začít…

Já osobně toho určitě nelituji. Ve volební kampani říkáte, co chcete udělat. To, že pak nastanou nějaké objektivní věci, které to zpozdí, to už pro mě není tak důležité. Skutečně není tak podstatné, jestli se ta věc udělá v první volebním období nebo třeba ve druhém a realizuje to někdo jiný. Jde o to, aby ty kroky opravdu k té realizaci směřovaly. Důležitý je výsledek pro Hradec Králové, nikoliv pro nějakou politickou stranu.