Největší problém řeší Hradce Králové v případě rekonstrukce a přístavby Základní školy ve Svobodných Dvorech. Hotovo mělo být letos v létě. Jenže stavba stojí, hotová je čtvrtina a to ještě s nedostatky, stěžuje si ředitel školy Pavel Balda: „S Matexem byla vypovězena smlouva z důvodu neplnění. Bylo to po urgencích na pokračování stavby.“

Město tak muselo znovu vypsat tendr. „Probíhá výběrové řízení na dokončení této rozestavěné stavby,“ říká mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová. O kolik se stavba prodraží v době rostoucích cen na stavebním trhu ale není jasné. „Nelze předjímat výsledek,“ konstatuje mluvčí. „Co se stane, když se nikdo nepřihlásí, tak to asi netuší nikdo,“ dodává ředitel Balda.

Do fatálních problémů se hradecká společnost s ručením omezením dostala po říjnové sebevraždě svého jediného jednatele Martina Žítka. Ve firmě se stamilionovým obratem vše záviselo právě na jeho podpisu. Zastavily se tak desítky staveb a postupně se bez peněz ocitli subdodavatelé, ale i zaměstnanci firmy, kteří často skončili na úřadu práce. Firma je v insolvenčním řízení, pohledávek je víc než 100.



Problémy s nedokončenými stavbami stále řeší řada obcí a měst. V Třebechovicích pod Orebem před začátkem zimy narychlo dokončovala křižovatku nová firma a radnice si připlatila 300 tisíc. V Jičíně dodělávali rekonstrukci památkově chráněného domu čp. 2 na Valdštejnově náměstí subdodavatelé. O měsíce se prodlužuje oprava školy v Chomuticích na Jičínsku a také zde se děti učí v náhradních prostorách. A v Chlumci nad Cidlinou museli znovu hledat stavitele při rekonstrukci radnice. Stavba se tak protáhne o čtyři měsíce.

Pokud bude tendr úspěšný, mělo by se začít stavět 1. července. Pro děti i učitele to znamená řadu problémů. Do školy se třeba chodí bočním vchodem. „Za první tři měsíce se má zprovoznit nedokončený vstup do školy, má se dokončit půdní vestavba s kabinety, sborovnou a do konce roku by měla být hotová přístavba na dvoře školy,“ doufá Pavel Balda s tím, kompletně má být vše hotové na konci letních prázdnin příštího roku: „My se tou etudou s Matexem posouváme o celý rok.“

Kromě toho, že škola nemá regulérní kabinety a sborovnu, musí řešit ještě jeden velký problém. V září mají nastoupit dvě třídy prvňáčků. Jenže se uvolní jen jedna třída a hledat se tak budou náhradní prostory.

Kromě Svobodných Dvorů řeší Hradec ještě nedodělky Matexu na ZŠ Mandysova. „Ty brání kolaudaci a dodělávají se v prostřednictvím třetí osoby. Zdražení je tady v řádu několika tisíců,“ dodává Kateřina Šmídová.

Zaměstnanci Matexu jsou po sebevraždě jednatele bez výplat. Stavby se zastavily

Nový tendr chystá na bývalé stavbě Matexu také Královéhradecký kraj. Firma od září 2020 rekonstruovala ředitelskou vilu v areálu hradeckého Gymnázia J. K. Tyla. Stihla ale jen 80 procent prací na opravě památky za 12 milionů. „Insolvenční správce byl určený už v únoru, ale proces ustanovení nějakou dobu trvá. Správce se musí zorientovat v dané agendě a navíc nejsme jediní s kým je potřeba zahájit vypořádání,“ vysvětluje delší zpoždění mluvčí kraje Dan Lechmann. Potřeba je dokončit vnitřní historické dlažby, vybavení interiéru a dokončovací práce. „V pondělí rada kraje projedná vypovězení smlouvy se zhotovitelem. Následně budeme chtít vypsat novou zakázku na dokončení zbývajících stavebních prací. Předpokládáme, že cena zakázek na dokončení projektu přesáhne čtyři miliony korun a celý projekt se tak prodraží v řádu jednotek milionů,“ obává se náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

O osm měsíců museli kvůli krachu Matexu odložit otevření školky v Třebechovicích pod Orebem. Radnice se ale dohodla s původními subdodavateli a ti by měli práce dokončit. „S naprostou většinou jsme se dohodli. Podařilo se nám nasmlouvat obdobné ceny, hodně věcí už měli připravených,“ říká třebechovický starosta Roman Drašnar. Podobné problémy kvůli konci Matexu ale řeší i další obce v hradeckém kraji.