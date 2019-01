Měsíční krajina je pryč. Oprava náměstí finišuje

Hradec Králové - Rekonstrukce smiřického náměstí jde do finále. Hotovo by mohlo být do konce listopadu.

Zpustlé náměstí ve Smiřicích během léta roku 2016. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Měsíční krajinu ještě před nedávnem připomínalo smiřické náměstí. Dnes je už situace jiná a náměstí by mohlo být kompletně hotové do konce listopadu. Rekonstrukce začala letos na začátku léta a byla rozdělena do tří etap. Celkově na ní bylo z městského rozpočtu vyčleněno čtrnáct milionů korun. První etapa zahrnovala rekonstrukci parkoviště. Druhá fáze pak opravu centrální části náměstí, závěr patří rekonstrukci obvodových chodníků. Náměstí ozdobí také nová fontána. „Hodnota smiřické fontány činí zhruba milion sedm set tisíc korun. Tato cena je naprosto v relaci s podobnými vodními prvky. Tvar fontány naznačila autorka studie náměstí tak, aby fontána odpovídala celkovému konceptu," uvedl starosta Smiřic Luboš Tuzar. Podle něj by měla být fontána na svém místě během 14 dní. „Chystáme se sázet stromky, máme připravené lavičky. Na svátky by mělo být náměstí už krásné," dodal.

Autor: Redakce