Obce na východě Čech se ne vlastní vinou ocitly v patové situaci. Tragická smrt jednatele stavební firmy Matex zastavila část staveb. Například v Třebechovicích pod Orebem museli narychlo sehnat firmu, která před zimou dokončí měsíce rozkopané centrum.

V Třebechovicích tlačila kolo přes rozkopanou křižovatku paní Alena: „Na kole to až tak hrozné není, ale když jezdíme autem. musíme objíždět celém město. Až bude ošklivé počasí a zaprší, tak to bude opravdu špatné,“ rozhlíží se žena po ulici Československých legií.

Oprava za 5 a půl milionu korun už měla být koncem října hotová, říká třebechovický starosta Roman Drašnar: "Město musíme za každou cenu zprůjezdnit, tak jsem se dohodli s jinou firmou, která dokončí pouze vozovky." S okolními chodníky bude město vyčkávat, jak se situace vyvine. Nová firma znamená v době rostoucích cen prodražení stavby o statisíce. "Obalovny brzy přestanou dodávat afalt a nedokážeme si představit, že bychom to dodělávali až na jaře," stýská si starosta. Nová firma má vše dokončit do konce listopadu.

Ještě horší je situace na stavbě nové mateřské školy za 33 milionů. Ta je těsně před dokončením, ale i tady se nedělá. Venku chybí dlažba, uvnitř by teď měli finišovat řemeslníci. "Datum dokončení je 15. prosince, předání 15. ledna," říká Roman Drašnar. Město tedy čeká, jak se situace vyvine: Stabyvedoucí s námi komunikují, ale také asi nevědí, co bude dál. Problém vlastně je, že zatím nejsou v prodlení. Zažádali jsme na krajský soudu o stanovéní opatrovníka firmy. S tím bychom pak mohli jednat. Jsme v patové situaci," dodává třebechovický starosta.

Podobný problém řeší i v Chlumci nad Cidlinou. Tam měla v říjnu začít rekonstrukce radnice za bezmála 10 milionů korun. Budovu vystěhovali, jenže stavba nezačala. "Sotva jsme to udělali, tak se k nám donesla neblahá zvěst, že si jednatel Matexu vzal život. Pro nás to byl šok, volali jsme manažerům firmy, nikdo nic nevěděl. Jsme v hrozných podmínkách. Jsme přesvědčení, že Matex může těžko nastoupit," rozhlížel se po své prozatímní kanceláři starosta Miroslav Uchytil. Velké komplikace to znamená pro úřad i občany města. Chlumec má ale ještě jeden velký problém. Na rekonstrukci získal od státu dotaci 6,6 milionu korun. Jenže hotovo musí být v příštím roce a pokud se tak nestane, zaplatí vše ze svého. "Chceme co nejrychleji ukončit smlouvu, jenže nemáme na druhé straně s kým jednat. Byl podán návrh na soud o urychlené ustavení správce pozůstalosti. Nevím, jak dlouho to bude trvat,“ mračí se chlumecký starosta.

Město tak musí vypsat nové výběrové řízení a doufá, že vybraná firma vše stihne. Jasné je, že oproti původní vysoutěžené ceně, bude stavba v každém případě o miliony dražší. „Rádi bychom smlouvu naprosto čestně rozvázali, nic si nedlužíme, jenže na druhé straně není s kým jednat. Víme, že problémy má řada dalších obcí, firma má na východě Čech rozestavěných 36 staveb,“ dělá si vrásky starosta.

Na některých stavbách ale Matex pracuje. Podle všeho jsou manažeři firmy v těžké situaci. Deník už v minulém týdnu firmu oslovil s žádostí o vyjádření, přes urgence, ale odpověď nepřišla.

„Tady je poučení pro obce, aby neuzavíraly smlouvu se společnostmi s ručením omezeným, které mají jediného jednatele, protože v případě problémů, pak nebudou mít s kým jednat. Tady je patová situace,“ dodává starosta Chlumce nad Cidlinou s tím, že věří, se vše nakonec stihne a město o dotaci nepřijde.