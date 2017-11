Město chce obnovit sňatek s Mountfieldem

Hradec Králové - Město chystá novou smlouvu s Mountfieldem. Hokej chce nově podpořit 16 miliony korun.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice.Foto: Deník/ Michal Fanta

Zatímco hradečtí hokejisté sbírají body do extraligové tabulky, tak v zákulisí se již připravuje vyjednávání o dalším fungování hokejového klubu pod Bílou věží. Příští rok totiž vyprší stávající smlouva mezi hradeckou radnicí a firmou Mountfield. „Přípravu nové akcionářské dohody mám teď před sebou jako býk červený hadr,“ glosoval přípravu nové šestileté smlouvy místopředseda představenstva hokejového klubu za hradeckou radnici Martin Soukup. Podle něj vznikne nová dohoda o spolupráci na půdorysu současného paktu, kde ve 100 milionovém rozpočtu dává hradecká radnice na hokej necelých 14 milionů korun a 21 milionů jde ze strany Mountfieldu. „Současnou sumu chceme v nové smlouvě navýšit na 16 milionů korun. Není to sice nic závratného, ale zase to tolik nenavýší rozpočet města,“ dodal Martin Soukup.

Soukup by byl však rád, kdyby se příspěvek města blížil příspěvku Mountfieldu, ale ví, že 20 milionů by bylo pro některé zastupitele příliš velké sousto.

„Nicméně stále chceme, aby byl tým konkurenceschopný a dělal čest jak Hradci, tak hlavně radost fanouškům. Nicméně máme spočítáno, že 16 milionů by mělo stačit,“ dodal bývalý náměstek primátora Martin Soukup, který se ještě musí vypořádat s třicetimilionovou kumulovananou ztrátou klubu.

„Oba akcionáři chtějí jít do nové spolupráce s čistým štítem. Dohodli jsme se, že tento dluh splatíme s Mountfieldem společně. To bylo také doporučení finančního výboru,“ uvedl zástupce Hradce v hokejovém klubu s tím, že navýšený rozpočet města by měl v příštích letech zabránit všem debatám o ztrátě, která se každoročně pohybuje kolem tří milionů korun.

O delší smlouvě město neuvažuje

Podle Martina Soukupa je šestileté období, na které se chce město se zahrádkářským gigantem opět dohodnout, pro obě strany optimální. „Šestiletý cyklus v životě sportovního klubu je dost dlouhá doba. Chceme smlouvu opět koncipovat tak, aby se po této době opět vyhodnotila spolupráce a někam se posunula,“ dodal Martin Soukup. S jeho slovy souhlasí i náměstek primátora Milan Jaroš. Podle něj město nadále stojí o pokračování smlouvy mezi městem a Mountfieldem.

„Náš společný projekt příkladně reprezentuje naše město. I z tohoto důvodu chceme ve spolupráci pokračovat,“ uvedl Milan Jaroš, který cítí stejnou podporu i od šéfa Mountfieldu HK Miroslava Schöna.

„I on si spolupráci s městem pochvaluje. Navíc již několikrát přiznal, že máme ty nejlepší fanoušky v celé lize,“ dodal Milan Jaroš.

Na pokraji krachu?

S podporou však radnice nemůže počítat od některých opozičních zastupitelů, kterým vadí dosavadní neprůhledné finanční toky v klubu.

„Hradecký hokejový klub nehospodaří dobře. Závazky klubu překračují základní jmění a reálně je téměř v konkurzu. I proto se navýšil základní kapitál o šest milionů,“ uvedl zastupitel Martin Hanousek (SZ) a odkázal na závěry Finančního výboru, kde se mimo jiné píše: „Konstatujeme, že se oproti minulým výsledkům hospodaření nic nezměnilo, spíše se zhoršilo a ztráta oproti minulému období narostla,“ konstatoval finanční výbor s dodatkem, že k poslednímu dubnovému dni letošního roku skončil hokejový klub ve ztrátě takřka 3 milionů korun: „A to při nákladech 159 milionů a výnosech 156 milionů korun. Z toho příspěvek statutárního města na činnost Mountfieldu HK v celkové výši 33,5 milionů korun.“

K těmto výtkám Martin Soukup dodal: „Hokejový klub plní své obchodní závazky v dohodnutých lhůtách. Problémem není nedostatek peněz, ale kumulovaná ztráta z prvního roku fungování společnosti, kdy se převáděla extraligová licence. To řešil finanční výbor zastupitelstva s doporučením jejího uhrazení. Podle akcionářské dohody by měla být uhrazena rovným dílem. Navýšení základního kapitálu ze 2 milionů korun na 8 milionů vede k posílení stability společnosti, ale není konečným řešením.“

Jak se financuje hokej v Hradci

Celkový příspěvek města: 33,7 milionů



Na činnost týmu: 13,7 mil.



Na úhradu provozu stadionu: 7,38 mil.



Na činnost mládežnických a juniorských týmů, nájmy stadionu pro hokejové týmy: 12,62 mil.



(Zdroj: MMHK)