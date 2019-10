Zatímco magistrát počítal jako s maximální přijatelnou cenou s částku 60 milionů, nabídka je více než dvakrát vyšší. Zájemce je ochoten lávku přes Labe postavit za 140 milionů. Současná nabídka je ještě o 20 milionů vyšší než ta z druhého tendru, kterou zastupitelé odmítli v červnu. Je tak naprosto zřejmé, že ačkoliv radnice zatím oficiálně mlčí, zastupitelstvo na konci října tendr opět zruší.

Co bude s lávkou dál, je zatím nejasné. Jasné je naopak to, že magistrát opakovaně není schopen dotahovat investiční akce do úspěšné realizace. A nejde jen o lávku přes Labe. „Investice se nám nedaří dlouhodobě. Máme ve městě mnoho pomníčků, které se nám nedaří. Ať je to ZUŠ Střezina, lávka přes Labe nebo fotbalový stadion," vyjmenoval ty nejznámější zastupitel Jiří Mašek (ANO). Svým kolegům proto přednesl návrh na zpětné prozkoumání neúspěšných projektů. To by mělo odpovědět na otázku, zda je chyba na straně úředníků magistrátu nebo u projektantů. Podle Maška jde o vážnou věc. „Městu vzniká materiální škoda. Vynaložily se velké prostředky za projekty, které s největší pravděpodobností dáme do koše," vysvětloval Mašek svou motivaci.

Pověřit chtěl tímto úkolem kontrolní výbor zastupitelstva, jeho předseda Pavel Bulíček (Piráti) však byl k jeho nápadu zdrženlivý. „Město by spíš mělo zadat externí audit u expertů, kteří se tím zabývají. V kontrolním výboru pro to nemáme odborníky," řekl Bulíček. Další důvod, proč by se měl kontrolou zabývat někdo jiný, pak přidal Jan Holásek z HDK. „Pokud bychom chtěli žalovat projektanty, musíme mít posudek nezávislé odborné firmy," upozornil opoziční zastupitel. Externí audity by stály sta tisíce, možná i miliony korun.

Podle náměstkyně Věry Pourové (ANO) by ale město mohlo získat výrazně více. „Pokud projektant udělá projekt, který nelze využít, měl by nést odpovědnost minimálně za ty peníze, které mu město vyplatilo. Dokážu si navíc představit, že kdybychom například museli kvůli lávce zaplatit pokutu ČSOB, tak ji budu chtít po projektantovi, který vyprojektoval lávku, jež není k postavení," uvedla Pourová. Pirátský zastupitel Aleš Dohnal kontroval tím, že spíš než na projektanty, které si město samo vybralo, by se zastupitelé měli zaměřit na postup magistrátu. „Na straně projektantů je to problematické, protože město o zdraženích a problémech prakticky vždy vědělo, přesto dávalo k pokyn ke zhotovení dalších stupňů dokumentace a ty zjevně vadné části bez výhrady přijímalo. Město svojí hloupostí dalo projektantům do ruky celou řadu argumentů, které by z případného soudu udělali velmi nejistou záležitost na roky," uvedl Dohnal.

Sám Mašek nakonec svůj návrh z jednání zastupitelstva stáhl s tím, že se o jeho přesném znění nejprve zastupitelé poradí. „Rozhodně je ale nutné na tomto typu usnesení dál pracovat," slíbil primátor Alexandr Hrabálek (ODS), že neúspěšnými investicemi se chtějí zastupitelé dál zabývat. Dohnal by chtěl navíc přijít i s koncepčním dokumentem, podle kterého by město v budoucnu přistupovalo k projektové přípravě jednotlivých zakázek.