Město obyvatele pohostí čočkovou i punčem

Hradec Králové - Tisíc porcí čočkové polévky, stejný počet pohárků punče a pětistovka kelímků čaje. Takhle bude hostit krajské město ty, kteří přijdou prvního den nového roku na hradecké Velké náměstí. Konat se tu bude již tradiční akce „První den spolu“, kterou završí ohňostroj.

Novoroční čas v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, která program organizuje ještě netuší, na kolik letos pohoštění vyjde. V minulosti ji bylo vyčítáno, že město za čočkovou polívku platilo jako v luxusní restauraci. Naposledy už byla situace lepší. „Útrata“ města byla jednašedesát tisíc korun. Podle Miroslava France ze „Hradecké společnosti“ je to cena optimální.

„Zatím poptáváme, kdo polévku letos uvaří. Myslím si ale, že cenu níže nestlačíme,“ uvedl.

Akce „První den spolu“ začne v centru města už ve čtyři hodiny. Návštěvníky čeká projekce na velkoformátovou obrazovku. Letos se nebude promítat kinožurnál, ale prezentace, která ukáže, jaký byl uplynulý rok v Hradci. „A připomínat si budeme také očekávané výročí - tedy sto let od vzniku Československé republiky,“ dodal Franc.

Vyhrála klasika. Hradec se dočká dlouhého ohňostroje

Žádné překvapení. Letos by se Hradečáci měli dočkat ohňostroje, na který jsou zvyklí. Zhruba desetiminutová show přijde krajské město na 120 tisíc korun. Obyvatelé Hradce jsou na ohňostroj citliví. První den roku 2016 totiž zažili zklamání - kvůli nedostatku peněz, které putovaly například do videomappingu, trval jen 86 sekund. To se podle Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti už nebude nikdy opakovat.