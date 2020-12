Stejně jako během první vlny koronaviru se město rozhodlo opět podpořit hradecké podnikatele přímou finanční pomocí. Žádat o ni budou moci živnostníci a drobní podnikatelé, kteří v důsledku vládních nařízení museli uzavřít své provozovny. Zároveň budou muset splňovat stanovené podmínky, jejichž podobu včera na svém zasedání projednali radní a schvalovat ji na začátku příštího týdne budou ještě městští zastupitelé.

Hradec Králové | Foto: ČTK

Hned po novém roce by pak mělo být zahájeno přijímání žádostí o finanční příspěvky. Podávat je bude možné do 31. ledna. K poskytnutí městské finanční pomoci pro podnikatele v předpokládané celkové výši 3,4 milionu korun by pak mohlo dojít ještě během prvního čtvrtletí roku 2021.