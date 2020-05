„Oproti situaci před nouzovým stavem máme úbytek cestujících, který se na některých linkách pohybuje od 60 do 70 procent,“ informoval ředitel městského dopravce Zdeněk Abraham. Co se však týče řidičů a řidiček, tak o práci v městském podniku se nyní poměrně často hlásí lidé, kteří přišli o místa v soukromém sektoru, a početní stav řidičů MHD je naplněn.

Cestující z hromadných prostředků „vyhnal“ hlavně strach z možné nákazy nemocí covid-19.

„Lidé se zpět do veřejné dopravy vracejí jen velmi opatrně. Mnoho lidí i přes uvolňování režimu nadále pracuje z domova a do nedávna nejezdili ani školáci. A ti obyvatelé Hradce, kteří už musejí někam cestovat, daleko více, jak je to vidět i na provozu aut v ulicích, nyní upřednostňují individuální, především automobilovou, dopravu,“ dodal Zdeněk Abraham.

Podle něj návrat k „normálu“ bude velmi pozvolný a opět plné autobusy se dají očekávat až v září s příchodem nového školního roku. Nicméně hradecký dopravce dál doufá, že významná část lidí se přesvědčí o bezpečí veřejné dopravy a začne ji postupně více využívat již dříve.

„Možná bude přetrvávat snaha, třeba u seniorů, vyhnout se dopravním špičkám, kdy je ve vozech největší hustota,“ uvedl vedoucí marketingu podniku František Meduna a dodal, že cestování ve vozech Dopravního podniku bude i nadále ovlivněno pandemií. A to přesto, že nosit roušky na veřejnosti skončí již v pondělí 25. května: „I po tomto datu bude povinné cestovat v prostředcích hromadné dopravy se zakrytým nosem a ústy.“