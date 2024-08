V minulém týdnu město Hradec Králové vyhlásilo výběrové řízení na pronájem tří volných městských bytů se zvýhodněným nájemným pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v bytové nouzi. Dva byty jsou v ulicích Československé armády, jeden na Gočárově třídě. Žádosti zájemci mohou zasílat nejpozději do pátku 23. srpna. První prohlídky se konaly v pondělí, další budou ve středu 21. srpna. Více informací je k dispozici na webu města .

Město Hradec Králové začalo připravovat projekt Mít domov, první vlaštovkou projektu je plán zakoupit nové městské byty . Záměr schválili radní města v minulém týdnu. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického Hradec nedisponuje dostatečným počtem městských bytů, které by sloužily k pronájmu osobám v bytové nouzi. „Nájemní jednotky budou k dispozici především mladým rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením, invalidním důchodcům nebo mladým lidem, kteří opouštějí ústavní zařízení či pěstounskou péči. Využívat by je měli tací, kteří jsou schopni dodržovat podmínky nájemního vztahu,“ uvádí Pavel Vrbický.

Radnice by do roku 2028 mohla nakoupit až třicet bytů různých velikostí. Celkové výdaje by se mohly vyšplhat na 90 milionů korun, většinu částky by ale pokryla dotace. Město bude žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Spoluúčast zatím vidíme na 13,5 milionu korun při zakoupení bytů za cenu 68 tisíc korun za metr čtvereční a při celkových výdajích 90 milionů korun. Přesná čísla i počty bytů se budou ale odvíjet od aktuální situace na nemovitostním trhu,“ doplňuje náměstek Vrbický.

První hradecké byty by město chtělo začít shánět již v příštím roce. A to hlavně takové, u kterých by nebyla nutná další rekonstrukce.

Cena nájemného v městských bytech by neměla překročit 84,7 koruny za metr čtvereční, měnit se ale může s ohledem na inflaci a další okolnosti. „Můžeme jít až na polovinu tržního nájemného, které určuje Ministerstvo financí. Částka je hodně pohyblivá a odvíjí se od aktuální situace. Maximální příjem žadatele o byt přitom může být poměrně vysoký. Například v případě jednotlivce jde aktuálně o částku ve výši 32 978 korun, u rodiny se dvěma dětmi do 13 let pak dosahuje limit výše 69 254 korun,“ upřesňuje náměstek Vrbický.

Celý projekt Mít domov je třeba ještě zařadit do akčního plánu města, který je průběžně aktualizován hradeckými zastupiteli.

Část bytů, které město v současnosti vlastní, je využíváno jako startovací bydlení. Letos v květnu město vybralo nájemce 16 startovacích bytů, do konce roku by měl Hradec nabídnout ještě dalších asi 14. O startovací byty mohou žádat lidé mladší 32 let, kteří mají trvalý pobyt v Hradci Králové nebo jsou v něm zaměstnáni alespoň 6 měsíců, dále nevlastní byt nebo jinou nemovistost určenou k bydlení a nedluží městu.

