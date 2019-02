Rodiče, kteří uvažují o umístění svého dítěte do Jeslí Orlická, si mohou přijít prohlédnout zrekonstruované prostory jeslí a dozvědět se více informací. V časech od 9.30, 10.15 a 11.00 hodin zde začínají komentované prohlídky. Pokud budete mít zájem, rezervujte si čas prohlídky na adrese: jesle.orlicka@mmhk.cz.

Rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do Jeslí Orlická ve školním roce 2019/2020 naleznou na webových stránkách www.jesleorlicka.cz v sekci dokumenty ke stažení registrační formulář, který je třeba vyplnit a doručit do jeslí do 31. března 2019.