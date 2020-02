Děti do 10 let chodí do bazénu v Hradci zdarma

Všechny děti do deseti let v doprovodu platícího dospělého mají o tomto a příštím víkendu vstup do aquacentra v hradeckých městských lázních zdarma.

Městské lázně v Hradci Králové - ilustrační fotografie. | Foto: SNHK