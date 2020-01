Školáci budou mít za dobré vysvědčení vstup zdarma do aquacentra v Městských lázních.

Ilustrační obrázek | Foto: Hradecký deník

Správa nemovitostí Hradec Králové tak letos znovu odmění školáky, kteří přinesou pololetní vysvědčení bez čtyřek a pětek. Nabídka platí pro děti do deseti let a potrvá od pátku 31. ledna do neděle 2. února.