Městské lázně zahajují akční seniorské úterky

Městské lázně opět odstartovaly „Úterky pro seniory“. Každé úterý, počínaje 4. lednem, od 10 do 14 hodin mají senioři od 60 let pobyt v aquacentru za cenu 50 m plaveckého bazénu. Od 13 do 14 hodin probíhají i lekce cvičení pro seniory ve vodě, v ceně vstupného. Návštěvníci musí vstoupit do areálu z Městských lázní a zakoupit si jednorázové vstupné.

Ilustrační fotografie. | Foto: SNHK

Samozřejmostí oblíbené úterní akce je využití relaxačního bazénu s vlnobitím, kruhového bazénu s perličkovými lůžky, bazénu s podvodními masážemi ve tvaru podkovy, 37°C teplého vířivého bazénu, parní kabiny a volného průchodu na 50m plavecký bazén. Senioři si za mírný příplatek mohou také prohřát tělo ve finské sauně a ochladit se ve venkovním atriu a ochlazovacím bazénku. Občerstvení pro návštěvníky je k dispozici přímo v bazénové hale v baru U vody nebo v bistru Nad vodou.