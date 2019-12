Už před rokem projevil primátor Alexandr Hrabálek (ODS) zájem o odkup příměstských lesů na jihovýchodním okraji města a oslovil proto vedení státního podniku Lesy ČR. Potěšil tak ředitele hradeckých Městských lesů. Podle Milana Zerzána má totiž městská organizace o rozšíření ploch zájem už delší dobu.

„Pro Lesy ČR nemají plochy, o které usilujeme, velký význam, ale pro město mají význam obrovský,“ podotkl Zerzán, který v únoru odhadl cenu na 300 až 400 milionů korun. Právě vysoká cena může být pro radnici problém. Město potřebuje investovat do nákladných rekonstrukcí svého majetku. Přesto však koalice koupi lesů podporuje.

Hradečákům k rekreaci

„Bylo by velmi hezké, kdyby Hradec pro rekreační účely získal další obrovský kus lesa. Jsem zásadně proti populismu, ale myslím si, že kdybychom ty lesy koupili, tak bychom je koupili pro občany. A určitě by to stálo za to," řekl na jaře primátor Hrabálek. A že nemluvil jen do větru, potvrzují jeho nynější slova. Jednání o koupi lesů prý stále pokračují a vyvíjí se dobrým směrem. „Mám pocit, že se to posunulo. Jednáme o tom a byli bychom hrozně rádi, kdyby se nám takto podařilo lesy u našeho města zcelit," řekl Deníku Hrabálek a dodal, že oproti dřívějším odhadům by koupě lesů nevyšla radnici tak draho.

Podporu tomuto plánu vyjadřuje i nejsilnější koaliční strana. Podle náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) město nyní čeká na vyjádření ministra zemědělství. „Současné problémy všech lesů kvůli kůrovcové kalamitě by se měly odrazit na kupní ceně a mělo by to hrát v náš prospěch. Nabídka ceny ze strany ministerstva ale zatím nepřišla," vysvětlila Pourová, která nevylučuje ani pořízení úvěru. „Na tom bychom se ale museli dohodnout v koalici," doplnila náměstkyně.