Prodej vánočních stromků z hradeckých městských lesů odstartuje jen pár dní před první adventní nedělí. Lidé si vyberou mezi jehličnany z lesů i plantáží. Ceny se oproti loňskému roku nezměnily. V pátek 1. prosince začne prodej v hájovně Marokánka, v pondělí 4. prosince se začnou vánoční stromky prodávat také v hájovně U Zeleného sloupku.

Letošní vánoční stromky budou pocházet nejen z plantáží, ale i z lesa. Hradečtí lesníci poskytnou k prodeji dva až dva a půl tisíce vánočních stromků. Zájemci si budou moci pořídit smrk, borovici, případně jedli, tu ale jen v omezeném množství. „Jedlí z plantáží bude maximálně 200 kusů, protože roste nejdéle, přibližně osm let. Nejvíce bude smrku pichlavého a borovice černé, u obojího bude k mání 500 až 1000 kusů. Stromky budou řezány průběžně, podle odbytu,“ sdělil v tiskové zprávě ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán.

První prosincový den začne prodej stromků u hájovny Marokánka u Krňovic. Otevřeno bude denně od 8 do 16.30 hodin. Hájovna U Zeleného sloupku na Novém Hradci Králové bude nabízet stromky od 4. prosince, a to vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 16.30 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. V obou hájovnách prodej potrvá až do vyprodání zásob.

Smrk ztepilý vyjde na 250 korun a borovici lesní si lidé koupí za 300 korun. Za jednotnou cenu 400 korun se budou prodávat borovice černá a smrk pichlavý. Jedli kavkazskou z plantáže si budou moci zájemci odnést za 600 korun, jedli z lesa za 500 korun.

Kromě prodeje vánočních stromků chystají Městské lesy také prodej kaprů vylovených z lesních rybníků. K dispozici budou od 21. do 23. prosince na pěti místech v Hradci Králové. Hájovna Zelený sloupek bude nabízet Hradeckého kapra od 8 do 16 hodin. K sádkám u Datlíku bude možné zajet v době od 9 do 17.30 hodin. Kapra si lidé v uvedených dnech zakoupí také u staré radnice na Velkém náměstí, u OC Atrium a u obchodního centra Orlice park, vždy mezi 9. až 17. hodinou.

Cena za kilogram kapra bude přibližně 135 korun. Hradeckého kapra bude možné si objednat také přes internet na stránkách www.hradeckykapr.cz, ale až od 1. prosince. „Zákazníci si budou moci od 1. do 19. prosince vybrat váhovou kategorii, počet kusů, datum doručení a způsob platby. Platit bude možné kartou nebo hotově při převzetí,“ dodal ředitel Zerzán.

