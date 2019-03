Sobotní vepřové překvapení čekalo na návštevníky v bufetu U Vlka na Hradečnici. V místě zvaném Vlčí jáma bylo možné ochutnat a zakoupit i domů zabijačkový guláš, jitrnice, prejt, ovar, tlačenku, prdelačku, kroupy.

"Od desíti hodin začali chodit návštěvníci, první ochutnávka se podávala kolem půl dvanácté. Očekáváme až 1 500 lidí," říkali zdejší řezníci. Jednalo se již o několikátý ročník zabijačky, ale řezníci z Jaroměře zde byli poprvé: "Jsme rodinná firma s vícegenerační řeznickou tradicí. Prodáváme zde řeznické výrobky z kvalitních surovin. Sezóna zabijaček už končí, ale nyní budou přicházet na řadu festivaly, kde nebudeme chybět. Plánujeme několik festivalů v Hradci a například Brutal Assault v Jaroměři." A co šlo v Hradeckých lesích nejvíce na dračku? "Nabídku máme velkou, prodává se vše, ale nejvíce Becherovka," odpovídal s úsměvem řezník Jindřich Uhlíř a dodal, že na akci plánují zůstat až do vyprodání všeho jídla, tedy nejspíš do noci.

Na vepřové hody přišly celé rodiny s dětmi. Na kroupech se zelím si pochutnal i dvouletý Vojtík Skota, kterého doprovázela babička s dědou. "Kroupy se zelím jí poprvé, pro něj je všechno párek, ale hlavně, že mu chutná," říkala s radostí Vojtova babička.

Událost se konala za podpory Městských lesů Hradec Králové.