Hradec Králové - Hradecké městské lesy na jaře ozvláštní interaktivní stezka. Stezku siluet budou tvořit makety zvířat, které v městském lese žijí, a naučné tabule s informacemi o ptácích.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Trasa je plánována od Zděné boudy k rytířskému hradišti. Novinka by v hradeckých lesích měla vzniknout do konce dubna. Městské lesy Hradec Králové letos plánují i další projekty. Návštěvníky má do lesa přilákat venkovní tělocvična, která vznikne u cyklozastávky U Pytláka.

Hradecké lesy se letos dočkají také rekonstrukce oblíbené lesní cesty Hradečnice, opravovat se budou i palisády Rytířského hradiště.