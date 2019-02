Dva zpravodajské týdeníky, které jsou čtenářům zdarma dodávány do poštovních schránek, fungují v krajské metropoli už několik let. Někteří obyvatele Hradce Králové si kvůli stejné periodicitě, podobnému nákladu i obsahu a téměř identické grafické úpravě týdeníky Radnice a Hradečák pletou. Oba týdeníky jsou přitom pro sebe u čtenářů i inzerentů hlavní konkurencí. Základní rozdíl je přitom nabíledni – zatímco Radnice je oficiální zpravodaj vydávaný městem, Hradečák je soukromým médiem. Nová hradecká koalice se proto rozhodla od února Radnici vylepšit a odlišit. Naopak proti Hradečáku, který je spjat s předchozím vedením města, viditelně zbrojí.

Že je téma obou týdeníků na magistrátu aktuální, potvrdil nedávno i primátor Alexandr Hrabálek. „Lidé ve městě si oba týdeníky pletou. Hradečák dokonce přebral grafickou úpravu Radnice,“ řekl Deníku v reakci na zjištění, že v soukromém Hradečáku inzerovaly městské firmy. To byla podle vedení města chyba. Městské organizace by podle nich měly inzerovat v oficiálním periodiku které nabízí stejný dosah jako Hradečák. „Zakážeme našim firmám v Hradečáku inzerovat,“ oznámil primátor před měsícem. Od té chvíle v něm opravdu nebyl jediný inzerát městských společností. Vedení města vadil i fakt, že do soukromého Hradečáku sbírá inzerci městské infocentrum. Tuto kritiku ale odmítl provozovatel infocentra – jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc. Podle něj je smlouva se společností Garamon, která Hradečák vydává, pro infocentrum velmi výhodná. Přesto chce vedení města tuto záležitost řešit a v ohrožení je i pozice France. Ten totiž jasně naznačil, že do toho, s kým může uzavřít smlouvu, si mluvit nenechá. Jak situace dopadne, tak zatím není úplně jasné.

Radnici mají pomoci k odlišení barvy

Jasný je naopak záměr vylepšit oficiální zpravodaj. Začátkem ledna vedení města odsouhlasilo, že Radnice bude z větší části vycházet barevně. Před dvěma týdny se tak opravdu poprvé stalo. „Lidi nechápou, proč se tady vydávají dva stejné zpravodaje, teď se to snad trochu odliší,“ potvrdil radní Adam Záruba hlavní motivaci pro tento krok.