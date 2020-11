Opuštěné kotě ve špatném stavu nalezla kolemjdoucí žena v Kuklenách v úterý dopoledne. "Celé dopoledne jsem obvolávala útulky a řešila, kam umístit nemocné kotě. Nakonec přijela odchytová služba městské policie a kotě převzala s tím, že útulek je zaneprázdněn kauzou množírny psů a kotě odveze na veterinární kliniku. Když jsem kotěti sehnala budoucí domov a volala opět městskou policii s otázkou, na jaké klinice se kotě nachází, tak mi policie oznámila že kotě vyhodila kamsi ven," popisuje příběh Michaela Prchalová.

S prosbou o pomoc se pak obrátila na majitelku kočičího útulku v Kolíně Evu Šedivou. Té strážníci potvrdili, že kotě hlídka vizuálně vyšetřila, neshledala nic, kvůli čemu by ho museli vézt k veterináři a vypustila ho. Od strážníků prý dostala informaci, že u koťat starších tří měsíců je to běžný postup.

"Jenže strážník odhadl věk i stav koťěte velmi špatně. Mám veterinárně potvrzené, že mu je čtyři až pět týdnů, koťátko je doslova do dlaně. Oko mu viditelně ošklivě hnisalo. A dýchalo navíc nahlas tak špatně, že veterinář i bez fonendoskopu poznal, že dýchá z posledních sil. Jeho stav vyžadoval okamžité nasazení antibiotik a kapek do očí. Chápu, že strážník není veterinář. Postup by měl být ale přinejmenším takový, že kotě odvezou, když ne k veterináři, tak aspoň do útulku, jehož pracovníci mají ze zákona veterinární kurz a podívají se na něj," říká Šedivá.

U městského útulku si ověřila, že strážníci se kvůli kotěti s místními pracovníky vůbec nespojili. To ostatně potvrzuje i mluvčí hradeckých strážníků.

"V každém konkrétním případě je na posouzení zkušeného strážníka s odchytovými zkouškami, zda se jedná o zvíře, které je v ohrožení života (je malé, nesoběstačné, nemocné či zraněné), a nebo se jedná o zvíře zdravé, schopné se o sebe postarat. Kočky se po odchytu, a případné veterinární kontrole, vracejí do místa odchytu, kde je jejich teritorium a jsou zde zvyklá, mají zde domov.

Zvíře, které by bylo ohrožené na životě či zdraví, se předává do péče pracovníkům Útulku pro opuštěná zvířata, kde mu poskytnou péči, a v případně nutnosti i veterinární ošetření. Útulek má však omezené kapacity a nemůže zde umisťovat zdravé a soběstačné kočky. V tomto konkrétním případě bylo po kontrole kotěte rozhodnuto ponechat ho na místě, v jeho teritoriu, dostatečně daleko od rušné vozovky," informuje Eva Kněžourová.

Příběh nemocného kotěte dopadl nakonec dobře, našlo se, dostalo potřebnou péči u veterináře a nyní už se těší na nový domov. Jenže tento příběh odhaluje i systémový problém. Podle Šedivé takový přístup k nemocným kočkám totiž zcela výjimečný. "Úplně běžné to není, ale jsou města i obce, které třeba i sraženou kočku řeší tak, že ji vyhodí někde u lesa nebo v jiné obci. U Hradce mě to ale překvapuje, protože většinou to dělají města, která nemají svůj útulek," vysvětluje Šedivá.

Hradecký útulek ovšem v posledních dnech sám řeší velké problémy.

"Město v současnosti řeší velmi obtížnou situaci, kdy je hradecký útulek zcela zaplněn psy odebranými z množírny. Pro takto velký počet psů musel být poskytnut i prostor, původně vyhrazen odchyceným kočkám. V útulku je místěno více jak 70 odebraných psů," vysvětluje mluvčí městské policie.

Vypouštěním koťat si ale podle Šedivé Hradec dlouhodobě zadělává na velký problém. Pokud jde totiž o kočku, tak už v šesti měsících může být březí. Pokud pak kočka z ulice porodí třeba osm koťat a polovina z nich budou zase kočky, které budou za šest měsíců březí, za krátkou chvíli se počet toulavých koček ve městě zmnohonásobí. „U nás v Kolíně sama radnice iniciovala kastrační program, protože nechtěla dopadnout jako jiná města, kde se toulají stovky zubožených koček.

Každý rok tak dávají sto tisíc korun na kastraci bezprizorních koček,“ říká majitelka kočičího útulku s tím, že jde o jedinou správnou cestu, jak situaci s velkým počtem toulavých koček ve městech řešit. Měst, které se touto cestou vydávají, podle ní přibývá.