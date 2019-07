Nepříjemné důsledky může mít pro hradeckou radnici další neúspěšná soutěž na firmu pro stavbu lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Město sice plánuje co nejdříve vypsat třetí tendr, už teď je ale zřejmé, že nestihne dodržet termín dokončení lávky, který slíbilo ČSOB. Městu tak hrozí pokuta 10 milionů.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK

Pořádný malér hrozí městu Hradec Králové kvůli tomu, že ani na druhý pokus nevysoutěžila zhotovitele lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. V roce 2015 totiž město podepsalo smlouvu s ČSOB, ve které se zavázalo, že do tří let od získání územního rozhodnutí zpřístupní lávku veřejnosti. Podle informací Deníku tento termín vyprší zhruba v polovině příštího roku. „V zásadě máte pravdu, je to ještě o malinko dřív,“ upřesnil nyní investiční náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha (ODS). Ten sám přiznává, že město během necelého roku jen těžko stihne vysoutěžit dodavatele stavby, lávku postavit, zkolaudovat a uvést do provozu. Podle smlouvy má město zaplatit ČSOB v takovém případě pokutu zhruba 10 milionů korun.