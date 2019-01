Hradec Králové - Otevření zfušovaného hřiště na Slavii se opět odkládá.

Valouny místo jemné drtě a odvod vody do kopce. To vše skrývá podzemí „umělky“ na Slavii. | Foto: archiv Slavie Hradec

Po dlouhých třech letech a několika reklamacích si firma Metrostav na ploše hradecké Slávie snad konečně uvědomila neúprosnost fyzikálních zákonů, které hovoří o tom, že voda do kopce prostě sama neteče.

I proto se opět posouvá otevření hřiště s umělou trávou. Na zfušovanou práci se přišlo letos v létě při opakované opravě hřiště, které je již několik měsíců zapovězeno milovníkům kulatého nesmyslu a při sebemenší přeháňce se ocitá pod vodou. „Další oprava přišla na řadu na začátku letošních prázdnin. Když se sundal travní koberec přišel déšť, který další práce zastavil. Voda totiž opět zůstala na ploše,“ uvedl vedoucí střediska sportovišť hradeckých Technických služeb Michal Koťan, kterého v tu dobu vůbec nepřekvapil pohled, který se mu naskytl, když dělníci posléze odkryli podklad hřiště skrývající drenážní trubky. „Ty byly z hřiště odváděny tak, že jejich vyústění směřovalo do kopce. A jak je známo, voda skutečně do kopce neteče,“ nechal se slyšet Michal Koťan.

Hřiště s umělou trávou však nemá problém pouze s drenážními trubkami. Problematické je i samotné podloží pod „umělkou“.

Kameny jak melouny

To dle Michala Koťana rozhodně svým složením neodpovídá projektové dokumentaci. Podle ní měl mít pod sebou „trávník“ jemnou drť a dále několik vrstev čistého kameniva různých velikostí. „Pod pojmem kamenivo si však rozhodně nepředstavuji valouny velikosti malého melounu či kusy cihel,“ nebral si servítky Michal Koťan, který dosavadní práce zhotovitele bere jako velký malér.

Trpělivost s Metrostavem dochází i hradeckému magistrátu. „Celkově je to šlendriánsky nekvalitně provedená práce,“ nechal se slyšet náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich, který, stejně jako samotný magistrát, dává pražské firmě poslední šanci napravit si v Hradci už tak pošramocenou pověst. „Metrostav se na nás obrátil s žádostí o prodloužení termínu s tím, že neprovede pouze výměnu travnatého povrchu, ale kompletně vymění všechny konstrukční vrstvy. Toto ještě musí posvětit zastupitelstvo města,“ dodal Jindřich Vedlich s tím, že oprava má být hotova do konce letošního listopadu a do ledna příštího roku by měl Metrostav zařídit potřebnou certifikaci od FAČRu. V nové smlouvě je navíc zakotven bod podle kterého bude záruka na celé dílo pět let po udělení certifikace.

VIDEO: Na hradeckou Slavii se znovu vrátily bagry

Milionové sankce

„Pokud ani tato nová rekonstrukce nebude úspěšná, budeme po Metrostavu uplatňovat sankce. Tedy deset tisíc za každý den,“ dodal náměstek primátora (Firma Metrostav zatím městu dluží na pokutě z prodlení za reklamaci přes tři miliony korun - pozn. aut.).

„I nad touto variantou jsme uvažovali, ale v takovém případě hrozí, že se jednání a soudní spory potáhnou léta a hřiště bude dál ležet ladem,“ uvedl náměstek primátora. Připustil však, že v případě dalšího neúspěchu bude město sankce vymáhat.