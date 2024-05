Porota hodnotila kvalitu odvedené práce, přesnost a samozřejmě funkčnost. „Jsou to klasické úkoly, které se na stavbách dělají nejčastěji. Na stavbách se pracuje s tolerancí rozměrů, ve zdi se drobné nepřesnosti ztratí, v soutěži se ale přesnost hodnotí přísně,“ připomíná vedoucí učitel odborného výcviku na SOŠ a SOU Vocelova Jaroslav Ruml. Jeho svěřenci museli vše stihnout v časovém limitu.

„Nic nás vlastně nepřekvapilo, všechno jsme už uměli, jen jsme se museli naučit ohýbání mědi, to se dnes moc nedělá,“ uvažuje nad záludnostmi klání Kevin Janak, který se 2. místem v Brně kvalifikoval na mezinárodní soutěž do Sušice.

Na soutěž se oba studenti 3. ročníku připravovali dva měsíce. „Určitě nám ta práce pod tlakem v časovém limitu dala nějaké zkušenosti, přece jenom bylo to v jiném prostředí. Také jsme se zlepšili v práci podle výkresu a v přesnosti,“ dodává Adam Bořek.

Oba mladí muži mají instalatéřinu rádi. „Od dětství jsem chtěl dělat něco kolem staveb, i když v rodině nikdo v oboru nepracuje. Odmala jsem vyrůstal prakticky na stavbě, nejdřív jsme opravovali chalupu, pak jsme rekonstruovali barák, takže jsem pozoroval při práci řemeslníky,“ vzpomíná Adam na svůj první kontakt s řemeslem. Po složení zkoušky chce začít pracovat.

Ani Kevin řemeslo nepodědil. „Nejdřív jsem zkusil hradeckou stavebku, technické zařízení staveb, bylo to v době covidu, moc jsem se neučil a nebavilo mě to. Tady mě chytla manuální práce, je za mnou vidět kus práce, která mě baví,“ přiznává mladík. Po závěrečné zkoušce na začátku června by chtěl na Vocelovce pokračovat na tříleté nástavbě s maturitou, která kombinuje instalatéřinu a elektrikařinu.

Kevin a Adam v národním finále uspěli mezi dvacítkou dalších učňů. „Na rovinu jim to při hledání lepší práce moc nepomůže, nikoho ze zaměstnavatelů to bohužel moc nezajímá. Kolikrát jsme nabízeli, že dáváme nejlepšího žáka z celé republiky a nějak se na to moc netvářili. Ale kluci budou mít krásné vzpomínky,“ přiznává Jaroslav Ruml.

Soutěž má tradici 26 let a Vocelovka se pravidelně umísťuje v popředí. „Udělali mi obrovskou radost. Řemeslo má zlaté dno, ti kluci budou mít v životě výhodu proti gymnáziu,“ myslí si Jaroslav Ruml. O instalatéry je teď velký zájem a škola si může mezi zájemci vybírat. A o učně se zajímají i firmy a řemeslníci: „Prakticky už druhý a třetí ročník máme kluky po firmách, zaměstnavatelé nás pořád poptávají."

Hodně času tak Kevin a Adam trávili poslední dva roky na praxi. „Líbí se mi, že se stále dělá něco jiného, pracuje s různým druhy materiálů. Každá stavba je jiná, vždy se to musí vymyslet, jak to udělat co nejlépe,“ přemýšlí Kevin Janak a dodává to, co zažívá každý po dobře odvedené práci: „Je fajn, když se nakonec otočí kohoutkem a vše funguje, i zákazníci jsou rádi, když je to dobře udělané.“

Oba kluci chtějí jednou dělat sami na sebe. „Instalatéřina je super obor. Pořád jde dopředu, objevují se nové materiály, postupy. Dnes už se musíte pořád učit,“ dodává vedoucí učitel odborného výcviku Jaroslav Ruml.

