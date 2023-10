Firmu začal budovat v minulém roce a zpočátku vyvíjel pěstební postup. Tehdy květináčky obsadily zimní zahradu rodinného domu v nedaleké Vysoké nad Labem. „Letos v dubnu jsme začali naši zeleninu vybízet na farmářských trzích a od května tady vlastně provozujeme tuhle pěstírnu a prodejnu,“ rozhlíží se Miroslav po malém krámku, kde hučí větráky a nad každou řadou rostlinek svítí led světla.

Přes léto přitom vystačila pěstírna s prosklenými výlohami s denním světlem. „To nám umožňuje pracovat s minimální spotřebou elektřiny. Díky ledkovým světlům dokážeme namíchat potřebné spektrum světla pro každý druh,“ vysvětluje zapáleně Miroslav Hlubuček. Rostlinky rostou bez chemie 6 až 10 dní.

Produkci rozváží po Hradci na kole

Část produkce kupují přímo koncoví zákazníci, část odebírají restaurace a část pak míří do dalších obchodů. „Celé léto jsem objížděl farmářské trhy a podobné akce, abych lidi s našimi produkty seznámil. Kontakt se zákazníky je to, co mě baví,“ říká komunikativní vysoký muž.

Microgreens si lidé mohou objednat i dopředu online. „Zákazník si nadiktuje, co by chtěl v jednotlivých týdnech odebírat a my mu to pěstujeme na přání a potom si to tady buď vyzvedává, nebo mu to vozíme,“ říká Miroslav Hlubuček a hned mi ukazuje horské kolo s připojeným vozíkem před obchodem. „Nohy jsou vlastně můj motor,“ směje se sympatický muž.

V prvních měsících byl podnik ztrátový, ale bilance se postupně zlepšuje. „Věříme, že teď v zimě, kdy lidem bude docházet zelenina ze zahrádky, přijde náš čas,“ věří muž, který původně vystudoval střední zemědělskou školu v Hořicích. Část jeho zákazníků pak ocení i to, že zelené výhonky nemusí cestovat tisíce kilometrů z jihu Evropy. „Poslední týdny ukazují, že nám skutečně postupně rostou prodeje u koncových zákazníků. Vliv bude mít i to, že cena zeleniny v obchodech v zimě roste a přitom klesá její kvalita,“ připomíná muž, který svoji manažerskou kariéru začínal v oddělení zeleniny velkého řetězce.

Microgreens se u nás pěstují už třeba na Moravě, nebo v Praze. „Zatím jsem neviděl, že by to někdo dělal jako my, tedy, že pěstujeme přímo před očima zákazníků,“ zamýšlí se Miroslav Hlubuček. Zbytky po pěstování teď kompostuje a rád by na už použitém substrátu v budoucnu pěstoval přes léto třeba listovou zeleninu.

„Vlastně by to byla taková příměstská farma, která by doplnila v sezóně náš sortiment. Navíc bychom tak na sto procent využili zbytky z pěstování microgreens,“ spřádá plány Miroslav Hlubuček. Mimochodem jeho podnik najdete na internetu po zadání hesla „česká louka“.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth