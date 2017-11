Mileta: Do hry se vrací megaprojekt

Hradec Králové - Hradecká křižovatka Mileta čeká na rozhodnutí soudu.

O nutnosti změnit křižovatku Mileta se v Hradci Králové začalo mluvit již před listopadovou revolucí. Za desetiletí hledání optimálního řešení se až do dnešního dne na stole objevilo téměř čtyřicet různých návrhů.

Nejblíže k realizaci měly dva - megalomanský projekt ze začátku milénia a současná úspornější vize magistrátu, kraje a ŘSD.

Obří mimoúrovňovou křižovatku se čtyřpruhovým podjezdem pohřbily téměř půlmiliardové náklady.

Její nástupkyni pak v polovině letošního roku poslal k ledu krajský úřad, který sám sebe označil v celé věci za podjatého, a proto nemohl rozhodnout o územním rozhodnutím. Proti tomu se však dotčené subjekty odvolaly a čeká se na vyjádření soudu. Ten by měl rozhodnout v průběhu listopadu.

„Je to složitá kauza a zatím jsme o ni nerozhodli,“ uvedla tisková mluvčí hradeckého Krajského soudu Iva Matušková.

V mezidobí však město bojuje na dvou architektonických frontách.

„Pokud soud potvrdí systémovou podjatost krajského úřadu, společně s ŘSD zvažujeme možnost pokračovat v přípravě rekonstrukce podle původní varianty s kruhovou křižovatkou a mimoúrovňovým křížením, na kterou je dříve vydané územní rozhodnutí stále platné,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že pokud však nakonec soud podjatost odmítne, vrátí se na stůl úspornější varianta křižovatky.

Podle Jindřicha Vedlicha je celý „humbuk“ kolem systémové podjatosti zbytečný a je jen dalším klackem do ruky všem, kteří odmítají změny, a to hlavně na úkor většinového zájmu společnosti.

„Nebýt tohoto nástroje, mohla již realizace křižovatky Mileta, nebo například Velkého náměstí, dávno probíhat,“ uvedl náměstek primátora s tím, že v případě obou variant křižovatky jsou předběžně domluvené způsoby financování. „Již v minulosti se všechny zainteresované subjekty, tedy kraj, město i ŘSD, zavázaly, že Miletu budou spolufinancovat,“ dodal náměstek.

Pokud se však nakonec město vrátí k variantě ze začátku milénia, která má výhodu v platném územním rozhodnutí, ještě nebude mít vyhráno.

Čekání na D35

Proti se zřejmě postaví Občanské sdružení KOS (tomu se nelíbí ani úspornější varianta), které slovy svého mluvčího Aleše Dohnala, by tuto megalomanskou stavbu podporovalo před lety, ale v dnešní době je již nepotřebná. „Verze s podjezdem na Gočárově okruhu by měla patřit minulosti. Dávala smysl v době, kdy D35 byla jen vzdáleným snem. Jedná se o drahé a předimenzované řešení, které v roce 2017 nepatří do jádra města,“ nechal se slyšet Aleš Dohnal.

Podle něj je řešením problémů na okruhu jednak urychlená výstavba D35, která z Milety odvede tranzit a kamiony, a také nová dostatečně kapacitní křižovatka před záchrankou pro napojení nemocnice a Benešovy třídy. Podle Aleše Dohnala je navíc mimoúrovňová křižovatka příliš drahá a její stavba dlouhá: „Na verzi s podjezdem na II. okruhu je platné územní rozhodnutí. Stavební povolení můžou zainteresované subjekty získat přibližně za rok. Dodavatel stavby se však nenajde za týden. A hlavně stavba by trvala dlouhé měsíce, kdy by severní část II. okruhu zcela zkolabovala.“ Navíc podle Aleše Dohnala chybí objízdná trasa. „Reálný odhad otevření křižovatky je rok 2021 či 2022 a tedy pár měsíců před otevřením D35. Stojí to tedy za dopravní armagedon během tak megalomanské stavby? A kdo budeš platit desítky milionů za údržbu a provoz naddimenzováné křižovatky? Město, který nemá ani na opravu Benešovy třídy?“ dodal aktivista.

Náměstek Vedlich však kontruje: „Je to právě spolek KOS, který svým odvoláním způsobil současnou situaci a kvůli kterému se do hry vrací původní, dražší varianta.“