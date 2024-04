„Uvidíme, jak to bude vypadat ve čtvrtek a v pátek, kdy je na okruhu nejvíc kamionů. Já jezdím linku číslo dvě a očekávám, že problémy by mohly být odpoledne v Brněnské ulici mezi Moravským mostem a kruhovou křižovatkou u čerpací stanice,“ uvedl jeden z řidičů hradeckého dopravního podniku.

Provizorní oranžové směrové tabule na příjezdech k silničnímu okruhu v okolí křižovatky nabádají řidiče k objízdným trasám. Směrem od Brna je z Brněnské třídy vedou na Pardubice a Prahu vpravo místo vlevo, stejně jako od Rychnova nad Kněžnou u Tesly.

„Přijeli jsme od Nového Města a navigace nás do nemocnice navedla přes centrum města. Dostali jsme se sem tedy z opačné strany, než jsme zvyklí. Sice to bylo o něco delší, ale byli jsme tu rychle a bez problémů. A možná rychleji než dříve, kdy na křižovatce bývaly velké kolony,“ zamyslel se Karel Ungr z Hronova na Náchodsku.

Právě u nemocnice se změnil dopravní režim při příjezdu od soutoku. Oranžové cedule svádějí řidiče z okruhu za zastávkou MHD a dále je vedou k ulici podél oplocení areálu až k vjezdové bráně směrem od Třebše. Úsek, který byl dosud jednosměrkou, je nyní obousměrný. Příjezd do nemocnice od Zborovské ulice je bez omezení.

„S manželkou jsme přijeli z Havlíčkova Brodu, takže směrem od Pardubic. Zahnul jsem stejně jako vždycky a bez problémů zaparkoval. Jsou tam různá upozornění a šipky, ale pro mě to nebyl problém. Spíš by mě zajímalo, jestli se dostanu do Roudničky, kam chci jet za kamarádem a spoluhráčem muzikantem,“ tápal při pohledu směrem ke křižovatce Libor Siebenbürger. Po ujištění, že odbočení z Milety do Zborovské ulice je možné, se mu ulevilo.

Omezení se týkají také chodců a cyklistů, kteří musejí křižovatku obcházet přes nově zřízený přechod u čerpací stanice v Sokolské ulici nebo u soutoku. Ploty se značkami zakazujícími vstup na staveniště však první den omezení část lidí ignorovala. Jiní po zjištění, že se ocitli v zapovězené zóně, tápali, kudy se mají vydat.

„Jdu do školy z nemocnice, kde máme praxe. O začátku rekonstrukce jsem věděla, ale teprve teď zjišťuji, kudy mám jít, aby to bylo nejkratší. Nechce se mi to celé obcházet, takže půjdu k zastávce u soutoku. Chodím tudy dvakrát týdně, takže mi zacházka nevadí,“ rozhlížela se mezi východem z nemocničního areálu pro pěší a silničním okruhem studentka střední zdravotnické školy, která si nepřála zveřejnění jména.

Uzavření Hradecké ulice si vynutilo vytvoření provizorního spojení se školním areálem v ulici 17. listopadu a s ulicí Heyrovského, kde sídlí například Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, budova Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nebo hostel. Příjezd je veden z Brněnské přes jednosměrnou Botanickou ulici, výjezd umožňuje jednosměrka nad domovem mládeže na část Hradecké ulice.

Autobusy hromadné dopravy Hradeckou ulici objíždějí přes Sokolskou a Brněnskou ulici k zimnímu stadionu. Namísto zastávky Heyrovského zastavují na náhradní zastávce u čerpací stanice v ulici Sokolská.

První etapa rekonstrukce potrvá třináct měsíců. Na konci dubna příštího roku se práce přesunou do jižní části Milety a doprava bude vedena severně. Mileta by měla být hotová v roce 2026.

„Je to důležitá křižovatka pro propojení jak místní, tak tranzitní dopravy. Zároveň je to řešení, které uleví nejen motoristům, ale i pěším a cyklistům. Z hlediska městských křižovatek jedna z nejdražších, kterou realizujeme,“ komentoval nedávno investici za 524 milionů bez DPH ministr dopravy Martin Kupka. Spolu se státem se na financování podílí také Královéhradecký kraj a z menší části i město.

Stavba se připravovala dlouhá léta a projekt se několikrát měnil. Přestavba je plánovaná na 29 měsíců, pro řidiče se ale otevře dříve. „Prakticky v létě 2026 bychom stavbu měli dokončit z hlediska zprovoznění, pak budou probíhat dokončovací práce, finálně by mělo být hotovo na konci roku,“ upřesnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Mileta by po rekonstrukci měla být podle plánů výše než nyní, a to kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů pro chodce a cyklisty. Přibyde také další odbočovací pruh od mostu U Soutoku směrem do centra a začátek Zborovské ulice se rozšíří na dva pruhy. Vzniknout má také nové napojení fakultní nemocnice na Zborovskou ulici.

