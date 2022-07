„Na stavbu I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta jsou čtyři stavební povolení. Dvě máme již v právní moci, dvě jsou vydána a čekáme na nabytí právní moci,“ říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Ředitelství chce mít v říjnu hotovou prováděcí dokumentaci a příští rok v březnu vypsat tendr na celou křižovatku. „Realizace stavby je v plánu od září 2023 do konce roku 2025. Odhad stavebních nákladů z dokumentace pro stavební povolení činí 388 milionů bez DPH,“ upřesňuje Drkulová. S daní je to tedy zhruba 470 milionů korun. Reálná cena vzejde z výběrového řízení a o náklady se podělí podle dřívější dohody stát, město a kraj.

Stavět se budou vlastně křižovatky dvě. Promění se křížení městského okruhu, Hradecké a Zborovské ulice. Křižovatka by měla být podle plánů ŘSD výš kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů. Ty odvedou z povrchu křižovatky chodce a cyklisty, a tím se zvýší její průchodnost. Přibyde odbočovací pruh od mostu U soutoku směrem na Moravské předměstí a právě začátek Zborovské se rozšíří na dva pruhy. Vše má zabránit častým dopravním zácpám.

Hradecká fakultní nemocnice hledá nového ředitele. Vladimír Palička končí

V místě dnešního parkoviště u záchranné služby se má současně postavit druhá křižovatka. Napojí Benešovu třídu, která dnes končí panelovým sešupem přezdívaným „jeřábová dráha“, záchranku, univerzitní kampus a fakultní nemocnici. Jenže právě pro připojení nemocnice ještě město ani nezažádalo o stavební povolení.

„Město v tuto chvíli připravuje dokumentaci pro napojení fakultní nemocnice tak, aby získalo stavební povolení v termínu, aby současně s ŘSD mohlo celou křižovatku soutěžit,“ přiznává zdržení na straně hradeckého magistrátu náměstek pro investice Jiří Bláha. Do stavby přitom chybí šibeničních osm měsíců. „Musíme pospíchat, abychom získali stavební povolení. My jsme tady v tuto chvíli trochu ve zpoždění, protože se tam odehrály nějaké peripetie, co se týče dešťové kanalizace,“ dodává Bláha.

Vyřešení jednoho ze „špuntů“, který brzdí hradeckou dopravu, dlouho blokoval hradecký spolek Kruh pro občanskou společnost (KOS). Ten přípravu obřího dopravního projektu opakovaně zasypával námitkami. Nakonec ale s investory uzavřel příměří a nadále se už odvolávat nehodlá, říká za KOS Aleš Dohnal: „S městem jsme uzavřeli dohodu, kterou jsme dodrželi a budeme ji nadále držet.“

Dožije se hradecký jezdecký areál stovky? Majitelé chtějí jízdárnu prodat

Díky námitkám KOSu ŘSD doplnilo na Miletu třeba čtvrtý podchod. Mluvčí dnes už „spícího“ sdružení Dohnal současně vedení města kritizuje za polovičaté řešení a chybějící stavební povolení. Připomíná současně, že Benešova třída bude i po přestavbě Milety dál končit panelovým sešupem. „Chtěli jsme důstojnější napojení Benešovky nebo lepší napojení nemocnice. Z toho se část vyplnila, část ne. Město bohužel většinu z těch bodů nesplnilo," tvrdí. "Jde například o napojení Benešovy třídy přímo na Miletu nějakým důstojným způsobem, aby se tam daly například přesměrovat páteřní trolejbusy a zkrátila se cesta do centra. To zbyde na budoucí vedení města, aby křižovatka opravdu fungovala,“ dodává.

Odbor hlavního architekta města teď řešení definitivního spojení Benešovy třídy a tedy i konečně zánik „panelové dráhy“ připravuje.