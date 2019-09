„Je to potvrzení toho, že KOS nebude projekt rozporovat na stavebním úřadě a na druhé straně budeme moct ovlivnit některé aspekty té křižovatky. Nejzásadnější je pro mě to, že se propojí Benešova třída přímo na Miletu, čímž se mimo jiné zrychlí městská hromadná doprava,“ řekl člen KOSu a zároveň pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Spolek KOS během jednání přistoupil na vybudování podchodů, proti kterým se na jaře stavěl. „Město i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou skálopevně přesvědčení, že tam být mají. Není to tak důležitá věc, aby se kvůli tomu Mileta nezrekonstruovala,“ dodal Dohnal. Oproti původnímu projektu dokonce jeden podchod přibude. Plány totiž počítaly jen s třemi rameny podchodu. Po dohodě zúčastněných stran bude podchod i mezi farmaceutickou fakultou a zastávkou Heyrovského na straně u benzinové stanice OMV. S výjimkou podchodů se má ale měnit především menší ze dvou plánovaných křižovatek. Ta u záchranky. Na ní se má napojit nový kampus, Kaufland a v budoucnu snad i plánovaný parkovací dům u fakultní nemocnice. „V následujících měsících se začne projektovat a během tři čtvrtě roku bude jasné, jak ta křižovatka bude definitivně vypadat. Když půjde všechno podle plánu, stavět by se mohlo začít na přelomu let 2021 a 2022,“ odhadl Dohnal.

Bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK) memorandum kritizuje. „Podepisovat memorandum s aktivisty, když tam jsou další strany, je úplně o ničem,“ uvedl. Podle náměstka Jiřího Bláhy (ODS) ale radnice jednala o memorandu i s ŘSD. „A to s ním souhlasí,“ odpověděl Bláha.

Opoziční zastupitel Jan Čáp z Koalice pro Hradec memorandum označil za nebezpečné. Jeho přijetím by se prý magistrát mohl stát podjatým pro další rozhodování. „Stavební odbor je v případě Milety jako podjatý brán už teď a není to kvůli memorandu. I o stavebním povolení by tak měl rozhodovat úřad v Hořicích,“ reaguje člen KOSu Dohnal.