/VIDEO, FOTO/ Největší dopravní stavba v Hradci Králové posledních let se nezadržitelně blíží. Dopravní omezení, která v první etapě uzavřou severní část městského okruhu a Hradeckou ulici směrem do centra, na křižovatce Mileta vypuknou naplno už v dubnu.

Na Miletě se rozjely první přípravné práce. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Stavbaři už začali budovat přejezdy mezi jízdními směry na obou stranách Sokolské ulice, u čerpací stanice OMV směrem na Brněnskou vyrostla první náhradní zastávka MHD a připravené jsou i náhradní semafory, které budou provoz v křižovatce řídit. Do konce března ještě stavbaři odstraní trakční vedení pro trolejbusy. „Od pondělí 18. března jsme na lince číslo 1 nahradili trolejbusy autobusy,“ vysvětluje vedoucí střediska MHD dopravního podniku Jan György. Změny na linkách, které přes křižovatku projíždí, se naplno projeví od 2. dubna.

První etapa přestavby křižovatky má začít 2. dubna a skončit 30. dubna příštího roku. „Zcela bude uzavřena ulice Hradecká směrem k UHK, uzavřen bude jízdní pás v Sokolské ulici směrem do centra, uzavřena bude plocha před Záchrannou službou,“ popsala změny za Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Neprůjezdná tak bude panelová cesta z Benešovy třídy. Po okruhu se bude jezdit jen ve dvou jízdních pruzích.

Uzavření Hradecké ulice od Milety směrem k Moravskému mostu si vyžádalo propojení Botanické ulice kolem hasičského stadionu od Pajrktovy flošny na ulici 17. listopadu a Akademika Heyrovského. „Do této lokality bude umožněn vjezd zjednosměrněnou ulicí Botanickou. Výjezd bude umožněn jednosměrnou ulicí nad Domovem mládeže na Hradeckou ulici,“ popisuje provizorní dopravní řešení Petra Drkulová.

Uzavření Hradecké omezí také automobilovou dopravu v areálu budov UHK U Soutoku. Podle ŘSD se sem provoz vrátí od letošního října. „Následně bude opět umožněn původní vjezd od ulice Akademika Heyrovského a 17. listopadu a do areálu UHK, nicméně křižovatka Mileta bude dále uzavřena,“ připomíná mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

„Nová“ Mileta by měla být podle plánů ŘSD výš, a to kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů pro chodce a cyklisty. Přibyde také další odbočovací pruh od mostu U soutoku směrem do centra a začátek Zborovské ulice se rozšíří na dva pruhy. Vše má zabránit častým dopravním zácpám. Vzniknout má také nové napojení fakultní nemocnice na Zborovskou ulici. Stavba má stát víc než půl miliardy bez DPH. Společně ji platí ŘSD, kraj a město. Hotovo má být v roce 2026.

