Miloš Zeman připomněl delegátům, že jim před rokem na mimořádném sjezdu strany doporučoval, aby vstoupili do jednání s hnutím ANO o své účasti ve vládě. „Víme, že toto doporučení tehdy do určité míry rozdělilo ČSSD,“ uvedl. Ale podle něj většina členů strany tehdy jeho návrh podpořila a nezůstala v „pohodlné“ opozici.

V projevu prezident podpořil kandidáty ČSSD do letošních evropských voleb. „Rozhodl jsem se, že v blížících se volbách do Evropského parlamentu budu volit sociální demokracii. Jeden hlas máte, a když přesvědčím svoji ženu, budete mít dokonce dva,“ prohlásil.

Prezident také nabádal sociální demokraty, aby se „nenechali zmást“ průzkumy veřejného mínění. „Razantně se liší od reálných volebních výsledků,“ uvedl. Podle něj by ČSSD měla ve volbách předstihnout strany, které se na české politické scéně teprve etablují, například Piráty.

Vyzdvihl volební výsledek Birkeho

Pozastavil se také nad tím, že členové strany občas zavírají oči nad preferenčními hlasy, které ve volbách získávají oblíbení komunální politici. Připomněl například výborné volební výsledky náchodského starosty Jana Birke. Podle něj si těchto lidí ČSSD málo váží.

„Nikdo nemá tak velký potenciál jako sociální demokracie,“ upozornil ve svém projevu prezident a poukázal na to, že mezi voliče strany by mělo patřit čtyři a půl milionu pracujících a důchodci. „Voláním po získání mladých a nezkušených velkoměstských liberálů jste na tyto voliče zapomněli a odehnali jste je,“ řekl delegátům, ale dodal, že největším tajemstvím ČSSD je, že když chce, může se ze sedmi a půl procenta „zvednout a opět vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem“.

Dvoudenní 41. sjezd ČSSD si bude volit nové vedení. Předpokládá se, že svůj post obhájí současný předseda Jan Hamáček a na post prvního místopředsedy bude zvolen bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Do vedení strany by se měla dostat také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová. a bude také diskutovat nad návrhem nových stanov.

Miloš Zeman se ve svém projevu k volbám vedení ČSSD nevyjádřil. Hamáčka však podpořil i v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. V něm se také negativně vyjádřil k jednomu z kandidátů do předsednictva ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi.

Minulý projev prezidenta

Na loňském mimořádném sjezdu ČSSD Miloš Zeman doporučil své bývalé straně, aby zahájila jednání s hnutím ANO o své účasti ve vládě. “Ti, kdo vás budou v dobré víře vyzývat, abyste odešli do opozice, vás budou vyzývat, abyste nic nedělali ani pro republiku, ani pro ČSSD,” řekl tehdy Zeman. Sociální demokraty varoval, že v takovém případě by jejich preference mohly klesnout až pod pět procent. “Nikdo o vás nebude vědět,” uvedl.



Na sjezdu, který se konal krátce po prezidentské volbě, poděkoval třem kandidátům na předsedu ČSSD, kteří ho veřejně podpořili: Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi.



Připomněl také své úspěšné období v ČSSD a projevil přání, aby na něj strana navázala. “Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků,” uzavřel před rokem svůj projev prezident.