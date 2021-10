"Doufám, že jako hnutí ANO budeme úspěšní nejen v Hořicích a v Královéhradeckém kraji, ale i v celé České republice," řekla Deníku krátce poté, co vhodila do volební urny svou obálku.

Vyjádřila se také k nedávným slovům předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který avizoval, že v případě neúspěchu ve volbách nezasedne do opozičních lavic, ale v politice radši skončí. "Já doufám, že to řekl v rámci předvolebního boje, ale že pan předseda by s námi zůstal i v opozici," uvedla Dostálová.