Hradec Králové - Objekt v hradecké Honkově ulici dlouhá léta obývali bezdomovci a narkomani. Již letos by tu mohlo vznikat zázemí pro odlehčovací službu.

Lidem v sousedství Honkovy ulice v Hradci po letech svítá naděje, že se konečně nadobro zbaví objektu, který v posledních letech často využívali bezdomovci a narkomani. Po rocích chátrání by se dům měl vrátit ke svým kořenům, kdy zde sídlil dům s pečovatelskou službou. Dlouhodobé vize počítají s tím, že tu vznikne dům s odlehčovací službou.

A pokud půjde vše podle plánu, tak se dělníci na rekonstrukci za 96milionů korun vrhnou již tento rok. „Je to jedna z mých priorit. V poslední době se nám podařilo posunout projekt o notný kus dopředu. Teď se chci zaměřit, abychom na přestavbu vymezili v dubnu částku i v rozpočtu,“ informoval náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek, který počítá, že celou investici zaplatí město z vlastní kapsy a nebude se spoléhat na žádný dotační titul. „Už ze začátku se projekt dělal s tím, že dotace zřejmě nebude možná. Teď se ukázalo, že by tu nějaká dotace mohla být. Ale na to se spoléhat nemůžeme. Ten projekt je nadmíru důležitý a postavit se musí. Ať jsou či nejsou dotace,“ dodal Martin Hanousek jež nyní také vyhlíží, kdy bude mít projekt stavební povolení. „Původně se myslelo, že bude v loňském prosinci. Teď to spíše vypadá na březen, ale nechci předjímat rozhodnutí stavebního úřadu,“ doplnil náměstek.

Po rozhodnutí stavebního úřadu se musí ještě najít vhodný dodavatel stavby. „Kdyby šlo vše podle plánů, což z minulosti nepředpokládám, tak by se s přestavbou mohlo začít již na konci tohoto roku. A pokud se tak stane, budu velmi mile překvapen,“ dodal náměstek Martin Hanousek s tím, že po přestavbě bude dům sloužit hlavně seniorům a postiženým lidem. Služba tak ulehčí hlavně rodinám, které se starají o nemocné a potřebují jim zajistit na přechodnou dobu pečovatele. Budova bude mít kapacitu až 35 lůžek.