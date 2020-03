Lidem v sousedství Honkovy ulice v Hradci se po uleví a nadobro se zbaví objektu, který v posledních letech často využívali bezdomovci a narkomani. Po rocích chátrání by se dům měl vrátit ke svým kořenům, kdy zde sídlil dům s pečovatelskou službou. Na pondělním zasedání hradečtí zastupitelé schválili výběr zhotovitele jedné z největších investičních akcí do sociální oblasti - Odlehčovací služby Honkova.

Přestavbu "domu hrůzy" zajistí firma Strabag. Budova s kapacitou 35 lůžek by měla být postavena za 115,7 milionů s DPH. Stavba objektu by měla být zahájena během měsíce dubna, dokončena a uvedena do provozu by mohla být v průběhu roku 2021. „Výběr zhotovitele odlehčovací služby byl potvrzen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli.

Hotovo by mělo být příští rok

Během března ještě poběží potřebné zákonné lhůty a pak se začne pracovat na podpisu smlouvy. Celá akce má platná stavební povolení, tudíž předpokládáme zahájení v průběhu dubna. Stavba by měla být hotova a uvedena do provozu ještě v roce 2021,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha.

Toho doplnil i koaliční kllega a náměstek primátora Martin Hanousek: „Od roku 2014 řeší odbor sociálních věcí možnost realizace nové odlehčovací služby v Hradci Králové.

Dosavadní kapacity ve městě byly nedostatečné a prostory už dávno neodpovídají moderním standardům. Nová odlehčovací služba v Honkově ulici by v budoucnu měla nabídnout kapacitu 35 lůžek a prostory budou bezbariérové, což v dosavadním případě není. Nyní budeme řešit alokaci finančních prostředků na vybavení interiérů.“