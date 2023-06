Na stupních vítězů srovnávacího výzkumu Místo pro život se letos umístily Hlavní město Praha, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina. Stříbrný Královéhradecký kraj vděčí za svůj úspěch především výborným podmínkám v oblasti zdravotnictví a sociální péče a také v oblasti volnočasových aktivit a turismu.

Foto: Místo pro život

„Při celorepublikovém srovnání dosahuje Královéhradecký kraj nadprůměrných výsledků téměř ve všech zkoumaných kritériích zdravotní a sociální péče, jako je počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počtu lékáren na 100 tisíc obyvatel, kapacitě zařízení pro seniory nebo průměrné naději na dožití u mužů i u žen,“ uvádí David Palát v tiskové zprávě srovnávacího výzkumu Místo pro život.

V oblasti volnočasových aktivit a turismu se konkrétně jedná o počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel, počet sportovních oddílů České unie sportu na 100 tisíc obyvatel, počet knihoven i počet registrovaných čtenářů a v neposlední řadě také nadprůměrnou délku pobytu hostů v ubytovacích zařízeních.

K tomu se v Královéhradeckém kraji připojuje nejnižší produkce komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele, velmi nízký počet žáků na jednu třídu základní školy nebo nízký počet trestných činů připadajících na 1000 obyvatel.

Pouze průměrných výsledků dosahuje region, pokud jde o investice do ochrany životního prostředí v přepočtu na obyvatele, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel nebo v úspěšnosti studentů u státních maturit z českého jazyka. „Zapracovat by to chtělo především na počtu lidí napojených na kanalizaci, přiblížení průměrných mezd mužů a žen, snížení míry nezaměstnanosti a také počtu usmrcených na silnicích v přepočtu na 1000 kilometrů silnic,“ podotýká David Palát.

Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé zde žijící jsou subjektivně druzí nejspokojenější s podmínkami pro život v místě svého bydliště v porovnání se všemi kraji České republiky.

Analytická agentura Datank ve výzkumu Místo pro život vyhodnocuje každoročně kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli. Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.

