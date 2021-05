„Pro tuto budovu nebylo úplně jednoduché nalézt pro ni nájemce. Nakonec všichni účastníci výběrového řízení na nájemce splnili podmínky a deklarovali, že budovu vhodně využijí a řádně se o ni postarají. Na základě doporučení Komise pro majetek a rozvoj bydlení jsme v radě města schválili jako nájemce hradecké biskupské gymnázium, které má o budovu zájem na dobu neurčitou a chce investovat do její údržby a případných oprav,“ řekl náměstek primátora pro správu městského majetku Pavel Marek.

Do historické budovy v Tomkově ulici se nastěhuje biskupské gymnázium.Zdroj: Deník/Petr VaňousBiskupské gymnázium se sem bude moci stěhovat v průběhu léta. Škola bude městu platit nájemné 348 tisíc korun bez DPH ročně. Jejím záměrem je provozovat tady mimoškolní aktivity a zájmové činnosti jako jsou ZUŠ a školní družina. Podle Marka však nemusí být Biskupské gymnázium do budoucna poslední volbou.

"Stále hledáme strategického partnera, který by pomohl s opravou budovy," dodal náměstek, kterému by se líbil subjekt ze státní sféry, který by do opravy budovy mohl investovat řádově několik desítek milionů korun.