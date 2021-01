Místo v létě začne stavba lávky u Aldisu na podzim

Ještě na sklonku minulého roku se náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha dušoval, že se stavbou lávky přes Labe u Aldisu začne nejpozději letos 1. července. Uběhlo pár týdnů a vše je zase jinak. Přemostění Labe za 133,7 milionů bez DPH má podle radnice začít na přelomu léta a podzimu.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. Foto: MMHK | Foto: Foto: MMHK

Aby mohla stavba lávky začít, musí město ještě počkat na uvolnění stavebního prostoru. V místě totiž stále pokračují práce na dokončení nové budovy ČSOB. „Vše máme připraveno, čekáme jen na den, kdy budeme moci se stavbou lávky začít. Dle harmonogramu počítáme se začátkem října, ale je zde i dohoda, že pokud stavební firma stihne práce na budově ČSOB ukončit o něco dříve, o něco dříve začneme i my se stavbou lávky,“ řekl ke stavbě, kterou provede pražská firma SMP CZ, Jiří Bláha. Hradeckou radnici čekají škatulata. Na místo činu se má vrátit Martin Soukup Přečíst článek › Poslední potřebný úkon, který muselo město splnit, bylo výběrové řízení na společnost, která na stavbě lávky zajistí technický dozor a současně i dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho výsledky v polovině týdne projednala a schválila rada města. Hradecká radnice chce na lávku využít dotaci. „Již jsme řádně požádali o dotaci v rámci strategie ITI z integrovaného regionálního operačního programu. Využít bychom mohli dotace až ve výši 91 milionů korun. Každopádně nás ještě čekají jednání, v rámci kterých chceme diskutovat o jejím případném navýšení,“ dodal náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová.