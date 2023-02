„Tak jako v celém kraji, bohužel nebereme. Bydžov, Chlumec, vůbec nikdo. Denně máme kolem deseti telefonů. Volají už i z Paky, Jičínska z Boleslavi, Hořic. Už tady nikdo nebere. Ani Chlumec,“ říká mile, ale jasně sestřička v novobydžovské stomatologické ordinace.

Mít svého zubaře jistého je i na Hradecku terno. A netýká se to jen menších měst, problém je i v Hradci Králové. „Volala jsem se snad do deseti ordinací a bylo to marné. Nakonec jsem sehnala zubaře až v Praze, ale je to strašně daleko,“ stěžuje si paní Jana.

Pro plombu až do jiného kraje. Na místo u zubaře čekají Východočeši několik let

Redakce zkoušela náhodně obvolávat několik hradeckých ordinací a všude dostala zamítavou odpověď. Sehnat zubaře je tak často otázka štěstí. „Měla jsem hroznou kliku. Kamarádka mi doporučila zubaře, který otevírá novou ordinaci, a že bere pacienty. Tak jsem tam zavolala a už jsem domluvená na vstupní prohlídku,“ neskrývá radost Zdenka Gelnarová, která se do Hradce Králové přestěhovala za dcerou ze Slezska. „Nevím, jak to bude s cenou, ale za zubaře se dnes prostě platí. Pojišťovna moc nepřispívá, jen za vstupní prohlídku budu platit 800 korun,“ dodává žena.

Pokud lidé mají problém najít si zubaře, pak by jim měla pomoci jejich smluvní zdravotní pojišťovna. Podle oblastní stomatologické komory se přitom situace na Hradecku v posledních letech zlepšila.

„Není tak zlé jako před dvěma lety, kdy několik kolegů odešlo bez náhrady do důchodu a několik bohužel zemřelo. Ale potřebovali bychom víc mladých kolegů, kteří by tady otevřeli své samostatné praxe. Sehnat tady zubaře není snadné, ale už to není takový problém jako dříve,“ připomíná předseda Oblastní stomatologické komory Hradec Králové Vít Hrubecký.

Zubní pohotovost zamíří i do ordinací

Podle něj za minulý rok přišla do regionu asi desítka mladých zubařů, kteří se zaučují u zkušenějších kolegů. „Zpočátku pracují pomaleji, je to zácvik. Potřebují získat větší praxi,“ připomíná Vít Hrubecký.

Sám má praxi v Třebechovicích pod Orebem. Vlastní ordinaci už má 30 let. „Naposledy jsem mohl přibírat pacienty před deseti lety. V současné době beru narozené děti svých klientů. Kapacitu na nové pacienty nemám,“ přiznává stomatolog.

Klienti u něj zůstávají i poté, co se odstěhovali třeba do Prahy nebo do Brna. „Jednou za rok přijedou a hodinu se jim věnuji, v tom nevidím problém. Vždy to bylo tak, že Hradec byl schopný absorbovat lidi z jiných okresů. Zhruba zkraje covidu se situace zkomplikovala,“ říká muž, který vede oblastní komoru už dvě desítky let. Podle něj ale hradečtí zubaři, kteří zaměstnávají své kolegy, mají stále volná křesla a shání spolupracovníky.

Jako najít poklad. Zubaři na Rychnovsku stále chybí, pacienti musí dojíždět

Podle poslední ročenky České stomatologické komory ordinuje v Královéhradeckém kraji víc než 400 zubařů. Na jednoho tak připadá 1350 obyvatel regionu. „Ještě na tom nejsme nejhůře. Situace by se na Hradecku zlepšila, pokud by přibylo 5, 7 nových zubařů a ti stávající zůstali,“ myslí si Vít Hrubecký. Jako každý zubař ale nezapomene připomenout, že moderní stomatologie je o prevenci: „Dentální hygiena je základ všeho. Když si lidé budou od malička čistit správně zuby, tak budou mít chrup v pořádku a nebudeme řešit složité zákroky. Z 99 procent je vše předejitelné,“ připomíná zkušený zubní lékař.

