Hradec Králové – Ve čtvrtek 16. února uplynulo sto padesát let od vzniku Sokola.

Jeho členové si významné jubileum připomenou na přelomu června a července na již patnáctém všesokolském sletu.

V současné době se na slet připravuje také devětasedmdesátiletá Jarmila Petránková z Hradce Králové.

„A to ještě nejsem zdaleka nejstarší,“ řekla Jarmila Petránková.

Podle ní je ze cvičenek nejšikovnější pětaosmdesátiletá Jindra Syrovátková.

„To víte, mladí se k nám příliš nehrnou, raději sedí u počítače. Nedodržuje se ani tradice, jaká byla za mých rodičů či prarodičů, že cvičení v Sokole se dědila z generace na generaci. Mne maminka do Sokola přivedla již ve čtyřech letech. Jenže čtyřicet ztracených let, kdy komunisté Sokol zakázali, udělalo své. Museli jsme začínat znovu, a to velice skromně,“ připomněla Jarmila Petránková.

Zdá se neuvěřitelné, že ve svém věku vitální paní Jarmila chodí s ostatními sokolkami pravidelně cvičit, například minulý týden to bylo hned čtyřikrát.

„Slet se blíží a my si nechceme udělat ostudu,“ řekla Jarmila Petránková.