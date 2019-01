Třebechovice pod Orebem - Město nesouhlasí, aby z bývalého Hajnišova mlýna byla kulturní památka. Rada města schválila podat proti rozhodnutí Ministerstva kultury rozklad.

Hajnišův mlýn v Třebechovicích pod Orebem. | Foto: Deník/ Pavel Nedbal

„Také se zvažuje vypsání místního referenda,“ doplnil starosta města Jiří Němec. Starosta se domnívá, že proti rozhodnutí ministerstva se postaví i obyvatelé Třebechovic. „Podle ohlasů je většina pro zbourání mlýna. Lidé jsou znechucení a nepříjemně překvapení,“ prozradil starosta a doplnil, že pozitivních ohlasů zaznamenal minimum.

Problém je, že do opravy mlýna by město muselo nasypat desítky milionů. Navíc město prostor potřebuje. Místo mlýnu by měl vzniknout bezpečný vjezd do centra města.