„Neumím si představit, že budu stát venku na dešti a větru. Vyndáváte občanku, zadáváte pin, posíláte peníze, to nechci řešit někde u dodávky pod stříškou, kde se na mě budou mačkat lidi, co stojí frontu za mnou. Přijde mi to nedůstojné,“ rozhořčuje se Zuzana Kliková, která stojí za pultem obchůdku v Blešně. V obci se teď podepisuje petice proti uzavření kamenné pobočky. Jen v potravinách ji do pondělního dopoledne podepsalo 77 lidí.

Kamenná pobočka České pošty v Blešnu je dosud otevřená sedmnáct hodin týdně, v úterý až do 18 hodin. „Omezí otevírací dobu, to bude problém pro lidi, kteří přes den pracují a poštu prostě nestihnou,“ připomíná prodavačka Zuzana.

VIDEO: Zdrogovaný recidivista před policisty zalezl do gauče. Vyhýbal se vězení

Mobilní pošta měla nahradit stabilní pobočky v trojici obcí od pondělí 6. května. Jenže vše zůstalo při starém. Starostovi Blešna Miloši Buroňovi Česká pošta vědět nedala: „My jsme to zjistili tak, že v pátek sundali ze dveří ceduli oznamující testování mobilní pošty. Normální lidi se takhle spolu nebaví, zvednou telefon, napíší mail. Působí to dojmem, jako by to chtěli udělat v tichosti, ať je co nejmíň problémů.“

Odložení plánu na pilotní projekt potvrzuje i samotná Česká pošta. „Do obce Blešno dnes mobilní pošta nevyjela, a to z toho důvodu, že jsme nedostali povolení zaparkovat mobilní poštu na obecním pozemku,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík. Ve vesnicích tak funguje dál klasická kamenná pobočka. „Od záměru testovat mobilní poštu v novém formátu jsme neustoupili, hledáme alternativní řešení, jak v obci mobilní poštu umístit. Bude to v řádu několika dní, takže mobilní pošta do obce zajíždět bude. Snažíme se najít jiný pozemek,“ tvrdí Matyáš Vitík.

A podobně to vypadá i ve zbývajících dvou obcích Hradecka. „Stejně jako v obci Blešno, tak i v Jeníkovicích starosta nesouhlasil se záborem obecního pozemku. Co se týká Libřic, tak tam by to možné bylo, ale nemělo smysl testovat v rámci celého toho pilotu mobilní poštu v jedné obci, když je to dimenzované na tři obce,“ říká za Českou poštu Matyáš Vitík.

Záchranářský elektromobil v akci. Jen za první den měl sedm výjezdů

Když pošta neuspěla u samosprávy, zkouší najít najít pozemky pro parkování dodávky jinak. „Ještě minulý týden objížděli vlastníky soukromých pozemků, kde by dodávka mohla stát, ale ti lidé mají samozřejmě zájem na fungování kamenné pobočky, tak jim ten souhlas nedali,“ připomíná starosta Blešna.

Libřická starostka Eva Hynková potvrzuje, že obec poště parkování poskytla. Ale jen z obav, aby o pobočku úplně nepřišla: „V pátek ve 13.45 hodin mi oznámili, že se ten projekt odsouvá. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění poštovní služby, aby si třeba starší generace mohla dojít na poštu, tak jsme jim poskytli pozemek.“

Starostka Libřic říká, že za nájem kamenné pobočky platí pošta ročně 7500 korun: „Šli bychom i na nulu, jen aby se kamenná pobočka zachovala. Když vidím, jak vláda rozhazuje peníze a přitom tady škudlí na starých lidech na vesnici.“

Blešno a Jeníkovice chtějí rozjezdu pilotního projektu zabránit. Obávají se totiž, že po zkušební době pošta kamenné pobočky zavře natrvalo. „Budeme hledat cestu, jak zachovat kamennou pobočku. Pošta funguje zatím dál, podle mě jsme jenom oddálili krok pošty, budeme se snažit tomu zamezit,“ nevzdává boj Miloš Buroň.

Sušené maso z bývalého masokombinátu v Březhradu pomáhá i ukrajinské armádě

Petiční archy proti novince se v Blešnu podepisují nejen v obchodě, ale také v hospodě a v sousedních Svinarech. Místní také často blešenskou poštu využívají. V pátek se navíc starosta Blešna obrátil s dopisem na ministra vnitra Víta Rakušana. V něm si na postup pošty stěžuje a žádá o vysvětlení.

Zatímco na Hradecku pošta narazila na tuhý odpor samospráv, na sousedním Rychnovsku projekt od pondělí rozjela. „Jsou to obce Černíkovice, Lukavice a Liberk, tam ta mobilní pošta normálně funguje,“ dodává mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Starostka Liberka Kateřina Hartmanová se zrušení kamenné pobočky příliš nebojí. „Nám to bylo oznámeno jako zkušební provoz, a pak že se to vyhodnotí. Nějaká obava samozřejmě je, ale věříme, že to definitivum nebude,“ dodává starostka vesnice u Rychnova nad Kněžnou.