Téměř stoletá loděnice je nadobro pryč. Nahradila ji novostavba s ocelovou konstrukcí, kterou pokrývá dřevěný obklad. Moderní loděnici v Hradci Králové budou kromě vodáků využívat také otužilci. Samotná budova u Orlice už je hotová, zbývá dokončit terénní práce.

Moderní loděnice v Hradci Králové má ocelovou konstrukci pokrytou dřevěným obkladem. | Foto: Deník/Michaela Horynová

Nová kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové se staví od loňského léta. Práce jsou téměř u konce, budovu řemeslníci opustili už v zimě, zbývají terénní úpravy včetně nového vjezdu. „Samotná loděnice je již dokončena, stejně tak již během minulých týdnů došlo k demolici staré loděnice a odvozu suti. Zbývá nám už jen dokončit terénní úpravy v okolí, jako je vybudování zpevněné plochy pro vozidla, která zde budou parkovat nebo nakládat lodě pro převoz,“ popsal náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek.

Jak vypadala původní loděnice, která na břehu Orlice stála od dob první republiky, si můžete připomenout ve fotogalerii:

Budova kanoistické loděnice se skládá ze dvou částí – skladu lodí a zázemí pro sportovce. Do loděnice by se měli nastěhovat vodáci a otužilci. „Nájemcům jsou k dispozici místnosti, které mohou sloužit jako zázemí pro sportovní vybavení, dále sociální zařízení, sprchy, posilovna, sauna a také klubovna. To vše včetně skladu, kam lze umístit až 150 lodí, budou využívat hradečtí vodáci ze Sokola. Jednu místnost pak budou moci jako své zázemí využívat také sportovní otužilci,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický.

Roční nájemné nebytového prostoru vychází na 600 korun za metr čtvereční za rok, za venkovní plochy používané pro sportovní činnost je to pětikoruna. Nájemné tak vodáky za rok vyjde na více než 466 tisíc korun, spolek otužilců pak bude hradit přibližně 16 tisíc za rok. Loděnici budou moci využívat také školy k tematické výuce, na nové prostory se mohou těšit například studenti střední a vyšší zdravotnické školy z Hradec Králové.

Podle Lukáše Řádka by budova měla být zkolaudovaná do konce března. Poté budou následovat ještě dodatečné venkovní úpravy, které nejsou závislé na kolaudaci. Půjde o zatravnění ploch či o nové oplocení objektu.

Kanoistickou loděnici postavila hradecká stavební společnost Redomo. Stojí na pravém břehu Orlice za areálem TJ Slavia. Stavba samotné budovy zatím vyšla město na 21,2 milionu korun bez DPH. Hradecký magistrát věřil, že až 70 procent nákladů pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Žádost o dotaci ale u agentury neuspěla. V prosinci loňského roku Hradec Králové kvůli výkladu pravidel pro získání dotace agenturu zažaloval.