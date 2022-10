A personálně?

Na to nelze mít jednoznačnou odpověď, liší se to obor od oboru. Jsou obory, kde pociťujeme nedostatek lékařů. To je ale obecný problém v České republice. Je to například oblast pediatrie. V některých úzkých specializacích tam máme nouzi o lékaře. Dalším oborem, který by potřeboval personální posílení, je infekční lékařství. Také na něj se nehlásí příliš mladých lékařů. Je to ale škoda, jde o zajímavý obor s perspektivou.

Fakultní nemocnice má úzkou vazbu na hradeckou lékařskou fakultu, není možné si chybějící specializace vychovat?

Můžeme si vychovat pět šest mladých lékařů, ale ve chvíli, kdy atestují, někteří odcházejí a nedospějí k těm úzkým specializacím, které bychom potřebovali.

Hradeckou fakultní nemocnici povede kardiolog Aleš Herman, exředitel IKEMu

Ohrožuje fungování nemocnice růst energií a inflace?

Máme to štěstí, že netopíme plynem, ale jsme zásobováni teplem z Elektráren Opatovice, kde se teplo nemá tak radikálně zdražovat. Podle současné kalkulace je to zvládnutelné. Samozřejmě nemocnice dlouhodobě hledá cesty, jak s energiemi nakládat hospodárně.

Počítáte se snižováním teplot v nemocnici?

Zatím počítáme se zdražením za energie o 80 až 100 milionů korun, což je zvládnutelné. Uvidíme, jak se budou ceny vyvíjet. Vůbec si zatím nekladu otázku, jestli je potřeba něco omezovat.

Vedete nemocnici šest týdnů, už vidíte něco, co byste rád změnil?

Zastávám ideu užšího managementu s vertikalizací struktury a zvýšením zodpovědnosti jednotlivých vedoucích. Tak, aby každý zodpovídal za daný úsek a předkládal řešení jenom úzkému kruhu vedení. Chtěl bych také vyřešit personální otázky, o kterých jsme mluvili před chvílí, a zabezpečit „dorost“ tak, aby probíhala plynulá výměna lékařů a aby na pracovištích byly zastoupeny všechny tři generace lékařů. Tedy lékařů po škole, střední i starší generace. I z toho důvodů si vážím lékařů s dlouhou medicínskou historií. Jsou neuvěřitelným zdrojem zkušeností a můžou vychovávat mladou generaci.

Aleš Herman vede Fakultní nemocnici v Hradci Králové od 1. září.Zdroj: Reprocentrum FNHK

Jak chcete pokračovat ve stavebním rozvoji nemocnice?

Je potřeba se zamyslet nad zhotovením nového generelu a z něho vyjít, jak bude nemocnice postupovat dál. Nepochybně se má rozšiřovat. Jsou zde ambiciózní investiční plány na rekonstrukce i stavby nových budov a ty jsou z mého pohledu velmi zdařilé. Nicméně narážíme na to, jestli v této složité hospodářské situaci na to budou peníze. Přesto se musíme snažit, aby se nemocnice rozšířila a opravila. Chtěl bych, aby rostla natolik, aby patřila mezi nejlepší v České republice.

Jsou to obří projekty, které byly drahé už před zdražením stavebních prací. Budou na to peníze?

V Hradci chceme stavět nový pavilon chirurgických oborů, starší pavilon se má rekonstruovat. Je to operace řádově za miliardy korun. Tato investice je zařazena do Národního plánu obnovy mezi strategické investice státu. Je to priorita a je potřeba pro realizaci udělat maximum. Umožní totiž rozvoj dalších částí nemocnice přesunem kapacit. Ekonomická realita je, jaká je. Medicínské stavby obecně zdražily o víc než 40 procent. Ale opakuji, že je to uhelný kámen pro další rozvoj nemocnice. Chtěli bychom stavět co nejdříve.

V nemocnici jsou teď kvůli covidu povinné roušky, jak je připravená na nastupující vlnu pandemie?

Hned jak jsem nastoupil, nechal jsem přepracovat pandemický plán. Ten je nyní rozdělený jako barevný semafor na pět stupňů od zelené až po tmavě červenou podle počtu hospitalizovaných. Nový plán má dvě stránky, je jasný a stručný a určuje, co se má při jednotlivých stupních dít na jednotlivých klinikách. Denně se scházíme a vyhodnocujeme, ve kterém stádiu jsme. Zatím se držíme ve třetím, žlutém stupni a kromě roušek pro návštěvy a personál uvnitř budov jsme nemuseli přijmout žádná větší opatření. Ochranou úst a nosu chceme ochránit nemocné, kteří mají sníženou imunitu.

Jak je na tom nemocnice s doháněním operací, které se musely odsunout kvůli covidu?

Nemocnice pracuje na maximum kapacity, ale čekací listiny jsou na některé výkony natolik dlouhé, že se zatím příliš nezkracují. Dlouho se například čeká na vyšetření magnetickou rezonancí. To se samozřejmě netýká akutních pacientů. Uvažujeme ale na radiologii o zavedení víkendového provozu, abychom zkrátili čekací doby.

Fakultní nemocnice se stará nejen o pacienty z Královéhradeckého kraje, ale také z východních Čech a dalších částí České republiky. Budete rozvíjet spolupráci s krajskými nemocnicemi?

Jsme centrální nemocnicí Královéhradeckého kraje a kolem nás fungují nemocnice zřizované krajem, kde působí šikovní a pracovití lidé. Tady bych chtěl zlepšit vzájemnou spolupráci a provázanost, která je výhodná pro obě strany. Minulý týden jsem byl už podruhé v náchodské nemocnici, chtěl bych zlepšit to, co je negativní, a naopak prohloubit to, co funguje dobře. Plánuji také návštěvy dalších zdravotnických zařízení v kraji.

FN HK patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé České republice. Zaměstnává přes 5 tisíc lidí. Na více než 40 pracovištích má 1370 lůžek, každoročně hospitalizuje na 40 tisíc pacientů.

Dva roky jste řídil síť soukromých zdravotnických zařízení, předtím jste sedm let vedl špičkové státní pracoviště IKEM. Jaký je rozdíl mezi státním a soukromým sektorem?

V soukromém sektoru je vyšší tlak na management. Týká se to jednak hospodářských výsledků a také se vše řeší rychle, v řádu hodin. Působil jsem v subjektu, který je činný v Česku i na Slovensku, měl jsem dva roky jako generální ředitel na starosti nemocnice od Plzně po Košice. Ten tlak byl velký. To mi ale přineslo zmíněnou zkušenost přímějšího řízení, kterou přenáším do hradecké fakultní nemocnice.

V hradecké nemocnici jste začínal, jak na tu dobu vzpomínáte?

Začínal jsem v hradecké nemocnici jako pomocná síla před a v průběhu studia lékařské fakulty a poté jsem tady pracoval dalších 15 let jako lékař. Začínal jsem jako uklízeč, pomocník v kuchyňce na oddělení a pak jsem se vypracoval na sanitáře. Při studiu jsem si takto přivydělával.

Začít od píky může být zajímavá zkušenost.

Dělat sanitáře byla úžasná praxe. Naučil jsem se už v průběhu školy aplikovat intramuskulární a intravenózní injekce, natočit EKG a téměř ho i popisovat. Uměl jsem udělat pacientovi i rentgen plic a postupně jsem toho víc o medicíně chápal. Práce sanitáře je lidský kontakt. Vozíte pacienty na vyšetření, pomáháte jim, mluvíte s nimi. Paradoxní je, že ještě tři měsíce před promocí jsem dělal na 1. interní klinice sanitáře a pak jsem tam nastoupil jako lékař.

Specializací jste invazivní kardiolog, co vás k tomu oboru táhlo?

Vždy jsem měl velké přání dělat kardiologii, už na škole jsem dělal pomocnou vědeckou sílu na kardiologii a pak jsem nastoupil na všeobecnou internu, což byl obrovský dar, který už dnes mladí lékaři nezažijí. První interní klinika měla zastoupení všech oborů, od umělé ledviny až po hematologii. Získal jsem tak všeobecný přehled v řadě oborů. Měl jsem to štěstí zažít v devadesátkách nástup koronárních angioplastik, které řeší zúžení v srdečních tepnách. Úzkou odborností jsem intervenční kardiolog. Poslední rok a půl jsem každý den chodil na sál a to mě šíleně bavilo. Teď na to nebudu mít čas, což je mi na jednu stranu líto, ale pokud chce člověk něco dělat pořádně, tak si musí vybrat.

Čím se bavíte mimo práci?

Mojí prioritou je rodina, manželka je lékařka na infekční klinice fakultní nemocnice, mladší syn je na gymnáziu, starší studuje práva. Snažím se s nimi trávit co nejvíc času. Se starším synem například máme permanentky na hradecký hokej a s mladším synem jsme fandové amerických automobilových veteránů. Moje velká vášeň je fotbal, s kamarády hraji dvakrát týdně. Rád čtu, poslouchám klasickou hudbu a jazz. Za mlada jsem dělal plastikové modely a k tomu jsem se nedávno vrátil.