Holky, na co se těšíte na Vánoce? Maruška: Pod stromeček bych chtěla knížky, hrozně moc. Třeba pokračování té, co se jmenuje „Alea, dívka moře“, už jsem četla dva díly a moc se mi líbily. Těším se taky, jak budu o prázdninách hodně spát a že nebudu chodit do školy. Hodně se těším na cukroví, co přiveze babička, hlavně to oříškové. Taky mám ráda rohlíčky a linecké pečivo a úly.

Anička: Celá rodina by měla být na Štědrý den spolu. Rodiče, babička s dědou a taky náš pes Kuky a kocouři Bertík a Traktor. Nikdo by neměl být v karanténě a všichni bychom měli být na Vánoce šťastní a zdraví.

Maruška: Ještě se těším na pohádky, nejvíc na Tři oříšky pro Popelku. Maminka má moc ráda film Láska nebeská, na ten se vždycky koukáme společně.

Anička: Nevím, co na tom všichni máte. Ale na Tři oříšky pro Popelku jsou fajn.

Jak by měly vypadat Vánoce?

Maruška: Chtěla bych, aby byli všichni šťastní, veselí a nikdo neměl koronavirus. Chtěla bych, aby byl všude sníh, zamrzl rybník u nás ve vesnici a abychom mohli bruslit. Baví mě, když hrajeme s ostatními dětmi hokej a baví mě třeba piruletky. To je že se takhle zatočíš na jedné noze (točí se v obýváku na jedné noze).

Anička: Taky abychom byli pohromadě a v klidu.

Z leva Anička, Jiří a Maruška Fremuthovi.

Jak náš život ovlivnil koronavirus?

Anička: Škola se zavřela a měli jsme online výuku, to byla děsná nuda, pak, když jsme se vrátili do školy, jsme si vzájemně ani neviděli do obličeje, protože jsme museli mít nandanou roušku a také jsme se testovali. Zrušily se všechny akce, jako například školní výlety, škola v přírodě nebo koncerty. Neviděla jsem se s kamarádkami a doma mě to nebavilo. Zrušily se kroužky, sportovní, výtvarné i hudební. Štvalo mě, že se zavřela kina. Chybělo mi jít s kamarádkami na nějaký film. Loni jsme taky vůbec nebyli lyžovat, což nás moc mrzelo, ale díky tomu jsem dostala příležitost naučit se běžkovat. Byla to sranda, se ségorou jsme se pořád válely ve sněhu, jak jsme padaly. Nakonec jsme byly vždycky úplně mokré.

Maruška: Běžkování bylo super. Korona by měla zmizet. Málo jsme viděli kamarády, museli nosit roušky a moc se mi nelíbila on-line výuka. To byla otrava.

Co se vám nelíbí na světě?

Anička: Jak ničíme přírodu a také to, když lidé otročí. Není fér, že někteří lidé musí někomu otročit a nemají svobodu.Nerada poslouchám někoho mluvit o tom, že někteří lidé vypouští do moře chemikálie nebo benzín. Také se mi nelíbí, když někdo jde v lese s igelitovým pytlíkem nebo třeba s obalem od bonbonů a tam v čisté přírodě ho vyhodí.

Maruška: Taky chci, aby lidi přestali házet odpadky do lesa. Když jdeme na procházku, tak nacházíme třeba pet lahve. Taky by se lidé měli chovat líp ke zvířatům. Ve škole jsme se učili, že třeba vymírají brouci. Jó a chtěla bych, aby byli rodiče s námi víc doma.

Anička: Ještě bych si přála, aby nikde ve světě nebyl hladomor nebo rasizmus, terorizmus a aby se přestalo válčit.

