„Naším cílem je zpřístupnit co možná nejčtivější formou čtenářům téma Monoxylon. Komiks se jevil jako nejlepší možnost. Kniha o předchozí výpravě byla odborná, nyní jsme se vydali popularizační cestou. Je to reálný příběh, který se skutečně stal, včetně posádky, která byla skutečně hrdinská,“ uvedl při představování díla v Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové jeho autor, archeolog a hlavní organizátor expedic Monoxylon, Radomír Tichý.

Cílem expedice bylo dozvědet se více o technických podmínkách šíření zemědělství do Evropy v neolitu před devíti tisíci lety. Ta loňská navázala na předchozí plavby v dlabaných člunech v letech 1995, 1998 a 2019. Po téměř roční práci se získanmi poznatky Radomír Tichý nastínil, kam se bude další bádání ubírat.

„Největší přínos pro vědu představují poznatky o vlastnostech plavidla přímo na moři a data, která, jak doufáme, půjdou přenést do počítačového modelování. Jedná se o data týkající se chování člunu v konkrétních podmínkách, ve vlnách, ve větru, jejich síle a směru. Díky současným technologiím modelování rozšiřuje možnost udělat si představu o dávných plavbách, aniž bychom se museli vydávat na moře,“ vysvětlil hradecký archeolog.

Spolu s vědeckým bádáním vznikala i obrázková, přesněji fotografická publikace, která nyní vychází v nákladu 500 kusů. Na jejím vzniku se významně podílel grafik Ondřej Štulc, pro kterého to byla první práce na komiksu, což považoval za výzvu.

„Graficky to nebylo složité, spíše s textovou stránkou byla práce. Museli jsme korigovat akademické výrazy v bublinách u jednotlivých postav, protože to působilo zvláštně a bylo potřeba to zlidštit. Fotografie někdy nebyly ideální, protože samozřejmě nevznikaly v souvislosti s komiksem a jeho příběhem. V rámci možností jsme však na každou situaci, kterou jsme potřebovali ilustrovat, nějakou našly. Některé byly hezčí, jiné spíše dokumentární, ale příběh se nakonec podařilo složit. Kdyby nám to někdo kreslil, udělá to tak, jak chceme. U fotek je to složitější,“ přiblížil Ondřej Štulc a připomněl, že nejde o klasický dobrodružný příběh, kdy tenř s napětím sleduje hlavního hrdinu.

„Tady je hrdinou ten člun a jeho posádka, která je však bezejmenná. Schválně jsme tam jména příliš nepoužívali, abychom neodváděli pozornost čtenáře. Tím, že je to udělané přitažlivou formou by to mohlo bavit každého, koho pravěk alespoň trochu zajímá,“ uvedl Ondřej Štulc.

Moderní technologie sice umožní díky datům a poznatkům z výprav simulovat dávné plavby, ovšem další expedice Radomír Tichý nevylučuje.

„Pokud zjistíme, že by bylo lepší provést některá měření přímo na moři, člun je k tomu připravený. Další expedici bych budoucí posádce přál. Vždy je to velký a naprosto jedinečný zážitek. A co ještě zbývá dokázat? Existují některé dlouhé trasy a pokud bychom zjistili, že je v lidských silách je absolvovat, tak by nám dosavadní poznatky zkrátily plavební čas přes Egejské moře. A to je pro nás výzva,“ prohlásil vědec, pedagog a nadšený popularizátor archeologie.

Všechny tři čluny, které při čtyřech expedicích brázdily vody Egejského a Středozemního moře jsou nyní ve všestarském Archeoparku. Stanou se součástí nové expozice v nové budově, která právě v areálu Centra experimentální archeologie vyrůstá. Instalovat by se měla od začátku příštího roku.

„Pokud by se nám ji podařilo otevřít před sezonou, byli bychom spokojení. Bude tam středomořská část týkající se výprav s dlabanými čluny. Druhá zásadní část se zaměří na středoevropský neolit. Dlouhodobě se věnujeme výrobě a používání kamenných seker, což tam budeme prezentovat. Expozice bude poměrně specializovaná, obecný přehled pravěku zůstane v současné budově,“ sdělil Radomír Tichý.

Komiks bude k zakoupení nebo objednání od 12. července v Archeoparku Všestary a v některých knihkupectvích.