Na největším sídlišti v kraji vznikne ve dvou etapách témeř 150 bytových jednotek a více než dvě stovky parkovacích stání. První obyvatelé by se měly nastěhovat na podzim roku 2025. Sedmipodlažní dům začala společnost Intengroup budovat na jaře a hrubá stavba by měla být hotová do konce letošního roku.

„Pracujeme druhé nadzemní podlaží, do konce tohoto týdne dokončíme stěny a začátkem příštího budeme betonovat strop. Ještě nás čekají čtyři, takže se blížíme do poloviny hrubé stavby, kterou chceme dokončit do konce roku,“ sdělil stavbyvedoucí brněnské společnosti Intengroup Pavel Orság.

Jak bude vypadat další z připravovaných objektů?