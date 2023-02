Most mezi Malšovicemi a Slezským Předměstím, kterému se říká také Železňák nebo Bailey Bridge, prošel celkovou rekonstrukcí. Oprava začala loni v září. "Uveden do provozu bude po hlavní mostní prohlídce, tedy do konce února. První opravené díly dorazily do Hradce 16. ledna," uvedlo město Hradec Králové na facebooku.