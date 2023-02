Železný most procházel generální opravou od září loňského roku. Oprava vyšla na téměř 19,2 milionu korun bez DPH. Došlo k nové antikorozní úpravě konstrukce, sanaci opěr i výměně osvětlení. „Bylo třeba demontovat konstrukci, která byla převezena do dílen zhotovitele. Zde pak probíhaly dílčí úpravy jako vyčištění mostovky a úložných prahů podpor, otryskání povrchů nosné konstrukce a ložisek,“ říká náměstek Vrbický.

Dále se zhotovily nové chybějící nebo zkorodované prvky nosné konstrukce. Namontovalo se také opravené zábradlí a nové veřejného osvětlení. Opravu mostu dodavatelsky zajistily Technické služby Hradec Králové, samotnou opravu provedla společnost M-SILNICE.

„Na jaře ještě technické služby provedou na mostě drobné opravy, kterými se napraví poškození vzniklá při přepravě a montáži, nejedná se ale o velké zásahy a lidé se nemusí bát, že by se měl most opět uzavřít. Byl řádně opraven a sloužit veřejnosti by mohl alespoň dalších osmdesát let,“ doplňuje náměstek Vrbický.

O údržbu většiny mostů po městě se starají technické služby, které v loňském roce zajistily rozsáhlou opravu Moravského mostu navazujícího na nově vzniklou okružní křižovatku Fortna. Renovací prošla také lávka u hřiště Dukla právě v blízkosti Moravského mostu. V následujících letech se pak připravují opravy dalších, například Pražského mostu nebo mostu u koupaliště Flošna.

Železný most získal název Bailey Bridge podle typu konstrukce. Ta je pak pojmenována po britském úředníkovi státní správy, který ji navrhl začátkem čtyřicátých let minulého století. Takových mostů je v České republice pomálu. Tomu v Hradci Králové se začalo lidově přezdívat „Klapák“ nebo také „Železňák“ kvůli hluku, který vydával, když přes něj ještě v minulosti jezdily automobily. Pochází z roku 1944, ale postaven byl o několik let později, jeho délka 66,2 metrů. V dnešní době je určen už pouze pro pěší a cyklisty.