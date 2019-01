Prasek – /DOPLNĚNA FOTOGALERIE/ Do Prasku dorazily stovky vyznavačů silných strojů, program okořenila hudební vystoupení

Jindy poklidná obec Prasek u Nového Bydžova zažila o víkendu pozdvižení. V přírodním amfiteátru si totiž od pátku do neděle dali u příležitosti 11. ročníku motosrazu dostaveníčko vyznavači silných strojů.



Příznivé počasí a vystoupení známých hudebních kapel přilákalo do zrekonstruovaného prostředí mnoho motorkářů, kteří se v průběhu srazu mohli těšit také na soutěže, tombolu o hodnotné ceny či různé show. Podle přibližných odhadů se akce dohromady zúčastnilo zhruba 1500 lidí společně s asi sedmi stovkami motocyklů.



„Myslím, že hudební program jsme poskládali vcelku zajímavě, již v pátek jsme tu měli skupiny Komunál nebo Tři sestry Banditos, v sobotu vše gradovalo vystoupením kapel Rammstein M.C. a Škwor, mezi nimiž proběhla erotická show s miss mokré tričko. To byla taková závěrečná gradace,“ vyprávěl organizátor srazu Jiří Veselý.



Ozdobou programu byla spanilá jízda početné kolony strojů okolím. Vyjížďka odstartovala sobotní dění, okružní trasa vedla přes Nový Bydžov, Smidary, Šaplavu, Králíky a Kobylice, kde na přilehlém letišti zájemci zhlédli kaskadérskou show. „Pepa Sršeň v černé kombinéze i v úmorném vedru se svojí partnerkou předváděl vrcholné kousky, kterým tleskali i lidé, kteří se auty přijeli podívat třeba jen na ně. Myslím, že se jim to líbilo,“ těšilo Veselého.



O pestrou hudební produkci se po oba hlavní dny až do nočních hodin staraly osvědčené skupiny. „Lidé v okolí už jsou zvyklí, nikdo si nestěžoval. O sobotách tu pravidelně probíhají diskotéky, takže nebyl problém,“ podotkl Veselý. Kromě již zmíněných kapel vystoupily ještě Tereza kradla, Sweet Zone, Epitaph, Awarron, Teplá buchta a Enter. V průběhu neděle se účastníci srazu postupně rozjeli do svých domovů.