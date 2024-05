Sčítání motýlů se bude konat na jaře a v létě, první termín bude od 3. do 9. června. Cílem je zlepšit ochranu motýlů, kteří z přírody rychle mizí a podpořit biodiverzitu, kterou už několik let podporují Technické služby Hradec Králové úpravou péče o městskou zeleň.

„Budeme rádi, když se do akce Motýlí půlhodinky zapojí také hradecká veřejnost. Podpora biodiverzity je pro zeleň totiž velmi důležitá. V posledních letech proto stále ve větší míře provádí naše zahradnice a zahradníci mozaikovou seč nebo zakládají květnaté loučky,“ uvádí v tiskové zprávě náměstek ředitele Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek.

První ročník akce s názvem Motýlí půlhodinka pořádá skupina JARO ve spolupráci s vědci z České společnosti entomologické, Společnosti pro ochranu motýlů a Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.

Vybraná místa Hradce Králové oživí studenti UMPRUM

Zájemci o sledování motýlů se mohou ještě před zahájením sčítání naučit rozeznávat základní druhy na webových stránkách akce www.motylipulhodinka.cz. „S přípravou je dobré začít už teď a seznamovat se s motýly na fotografiích nebo přímo venku, aby údaje o motýlech byly co nejpřesnější. Proto spouštíme trénink, aby mohl každý do ostré půlhodinky na začátku června vběhnout připravený. Za měsíc se dá při troše snahy vypracovat z režimu naprostý neználek, kdy je člověk rád, že vůbec pozná, že je to motýl, až na úroveň, kdy dokáže některé druhy určit rovnou za letu," sdělil v tiskové zprávě organizátorů koordinátor skupiny JARO v Královéhradeckém kraji David Číp.