Mnozí kolem nich chodí bez povšimnutí. A když se náhodou jejich oči na dílo přeci jenom zadívají, autora neřeší. Řeč je o mozaikách. Tedy dílech, které nás provázejí nejen ve dvoranách nádraží, ale narazíme na ně i na poliklinikách či v předsálích mnohých českých kin. Třeba v Hradci Králové, kde již několik desítek let tvoří soubor barevných kamínků složených na 50 metrech čtverečných neopakovatelnou atmosféru ve dvoraně kina. Právě tato mozaika byla pro mnohé dlouhá léta záhadou. Hlavně pak její autor.

Náhoda tomu však chtěla, že se na začátku roku začal kolem díla odvíjet nefalšovaný detektivní příběh. Vše odstartoval šot z Československého filmového týdeníku z roku 1972. Na videu byla nejen mozaika známá jako Sputnik, tedy vlastně Oko do celého světa, ale také její autor - Bedřich Šimon. Reportáž vyburcovalo pracovníky kina k rozplétání příběhu, za který by se nemusela stydět ani Agatha Christie či Artur Conan Doyle.

„Do té doby nikdo vůbec netušil, kdo mozaiku pro kino udělal. Naše bádání nás nakonec zavedlo až do Itálie a přineslo i další překvapivé momenty,“ popsal začátky pátrání Jan Slanina z Bia Central. Po zhlédnutí příspěvku se ihned obrátil na svoji bývalou kolegyni z kina Ilonu Mach, která po autorovi mozaiky pátrala již dříve, ale bez výsledku.

Hledání materiálů z doby, kdy mozaika vznikala – tedy z let 1969 až 1972, nebylo vůbec jednoduché. Badatelé začali na matrice s myšlenkou, že by autor mohl mít v Hradci nějaké potomky. Tato první informace byla pro pátrání naprosto klíčová. Zápis o panu Šimonovi, který se narodil v roce 1902, ale nebyl úplný. Důležitou informací bylo, že umělec měl dvě dcery a že jeho pravnučka zřejmě žije v Itálii. Tam se také nadšenci vypravili.

„Vnučka pana Šimona, Zuzana, byla velice vstřícná. Přijali jsme proto její pozvání a vypravili se za ní. Během několika dnů, které jsme s ní strávili, jsme pořídili množství fotografií a skenů děl pana Šimona. Bylo mezi nimi mnoho obrazů, skic, plastik a reliéfů, ale také fotografií děl ve veřejném prostoru,“ uvedl Slanina, který byl nejvíce překvapen tím, že některé jeho realizace v Hradci Králové stále stojí a denně se kolem nich chodí, ale jméno autora nikdo nezná. „Jde například o fasádu bývalého obchodního domu Prior (dnes Atrium), průčelí Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici nebo mozaiku na Poliklinice II.

Šimon, který byl rodák z Hradce, ale působil i na Slovensku nebo v Chotěboři. Jeho díla jsou dosud k vidění i v Ústí nad Orlicí, Třinci a dalších městech. Ale také ve světě. Bedřich Šimon měl totiž ve své pozůstalosti fotografie exkluzivního modelu klavíru Petrof. Nikde ale nebyl jasný důkaz, že byl jeho autorem. Klavír přitom získal prestižní medaili na slavné mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu. Potvrzení autorství nepřineslo ani oslovení hradeckého výrobce klavírů.

„Důkaz o tom, že byl pan Šimon skutečně autorem návrhu klavíru, nakonec našel můj kamarád, který je historik a má přístup do některých databází, které jsem doposud neznala. Teď jsem na stopě jednomu konkrétnímu nástroji, který zhruba před 25 lety hrál na letním hudebním festivalu v jižních Čechách a dnes je k vidění v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou ,“ doplnila k nástroji, který zaujme svoji indigovou modrou barvou, Ilona Mach. Bohužel se však ztratily jeho původní křišťálové nohy.

Bedřich Šimon (1902-1988)

Rodák z Hradce Králové studoval krátce na Akademii výtvarných umění v Praze. Po smrti svého otce se ale vrátil zpět a studium nedokončil. Později se přestěhoval na Slovensko, kde promoval na vysoké škole a vyučoval. Byl také textilním výtvarníkem – pracoval pro státní podnik Detva. Odtud vedly jeho kroky do Chotěboře, kde se mu narodila první dcera. Zde také vyučoval na gymnáziu. Po 2. světové válce se opět přestěhoval i s rodinou do Hradce Králové, kde vyučoval deskriptivní geometrii na střední škole. V Hradci tvořil až do své smrti v roce 1988.

Šimon se věnoval především malbě, keramické a skleněné mozaice a nástěnné malbě.

Jeho dochovaná díla ve veřejném prostoru Hradce Králové: